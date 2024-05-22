台積電狂漲直逼外資目標價 新一輪調升潮引遐想

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晶圓代工龍頭台積電（2330）股價狂飆，帶動加權指數打配過去四個交易日大悶鍋，再譜台股新高點，後520行情總算亮麗出擊，樂觀派外資賦予台積電的推測合理股價約落在900元，眼看就要達陣，接下來就看輝達等AI相關大客戶展望，若往樂觀發展，台積電目標價調升潮可望再現。

外資圈對台積電股價後市抱持高度信心，除花旗環球與匯豐證券賦予的推測合理股價來到千金級天價，多家外資券商都給到900元以上，隨台積電22日衝上864元，瑞銀、摩根大通證券賦予的900元股價預期就在眼前，摩根士丹利、美銀、野村、高盛證券等給出的900元以上股價估值，也進入到射程範圍內。隨台積電股價攻勢再起，法人不排除觸發外資新一輪目標價調升潮。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，輝達身為全球AI發展領導級廠商，最新一季財測象徵AI伺服器供應鏈出貨強度，大摩目前的預測是，輝達本季營收約為260億美元，與市場預期相近，買方法人（buy-side）的預期則已上看280億美元。大摩推估，台積電2024年來自AI相關需求約占營收總額的15％，因此，輝達的財測數字勢將左右台積電股價短期表現。

瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）估計，台積電來自輝達的營收比重將節節高升，從2023年的8.5％占比，至2024年上升為11.4％，2025年達到14.4％；來自AI特殊應用晶片（ASIC）的營收貢獻比重，則會從2024年的11％，跳增到2025年的16％。

瑞銀進一步推算，台積電代工的晶片在輝達伺服器內含價值持續提高，由每台A100 HGX的6,000美元，提高到H100／B100 HGX的10,500美元與17,400美元，到了GB200系統時，更是上看17.8萬美元，呈倍數跳躍式增長。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）針對台積電短期營運提出，受惠iPad M4晶片放量，新iPhone初製晶圓，以及高通與超微（AMD）處理器提前備貨，3奈米製程的動能本季將拉升；5奈米製程受惠各種AI加速器需求，可維持強勁表現。