百城機械新機聯手英雄聯盟中國焙烤展登場

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百城機械5月21至24日在中國國際焙烤展聯手英雄聯盟的策略夥伴德麥芝蘭雅丶台傑食品丶三能丶黑旗原物料大廠精英團隊，為客戶共同打造最新產品，並完美呈現一條龍的工業化生產流程，同時烘焙巨頭南僑食品集團也提供展會上原物料跟技術的支持，創造產業鏈一站式服務，為展會提供最頂尖丶高效率丶優質的設備與原料供應。

今年焙烤展，百城推出新上市的HM-558全自動包餡成型機策劃一系列動態展演，由南僑食品集團吳岳承資深技術督導用自家原料現場製作桃酥月餅以及酥月燒，百城的郭南樺大師打頭陣製作四重包漸變月餅，為中秋市場前哨戰拉起序幕。德麥芝蘭雅丁科耀大師和劉東海大師也在百城展位專業製作美味的QQ餐包，鳳凰酥及芋泥草莓青團。兩位麵包及西點大師在德麥芝蘭雅的展位(71D18)上午十點也會現場製作草莓雪果丶珍珍土豆兩款美味產品，等您來發掘包餡機的奧妙。百城打破傳統機械設備冰冷的展示方式，藉由大師生動的製作演示，呈現多元美味的臺灣創意伴手禮，更有試吃環節，滿足視覺與味蕾享受。

現場除了精彩的機械秀，百城丶三能丶德麥芝蘭雅的會場內也精心規劃臺灣伴手禮專區，將獨具特色的產品擺設在現場，另外百城展位也設有英雄聯盟專區，讓盟軍用產品說話，成功吸引各國客戶的目光。

因應數位時代的浪潮，百城更首次與食品器具大廠「三能」聯合舉辦「大咖齊聚x玩轉展會」宣傳活動，與超過50位網紅進行直播串流，即使無法前來展會，也能透過抖音平臺即時觀看百城新機發表與大師秀表演，掌握最新資訊，不錯過任何精彩時刻！蘇州百城機械在會場三館3F28展位用別出心裁的產品與最專業的團隊迎接貴賓蒞臨。