二次能源轉型需離岸風電 CIP籲政府補貼本土供應鏈

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丹麥風電商哥本哈根基礎建設基金(CIP)今(22)日宣布，離岸風電二期入選的彰芳西島風場62支風機，已全部完工，今年內將可全數併聯發電。面對賴政府喊第二次能源轉型，CIP疾呼離岸風電是其中重要一環，政府應用政策工具補貼台廠供應鏈租金、稅務。

彰芳西島最早政府設定是2021年就要完工，中間歷經疫情、缺工，開發商申請展延，終於在今年2024年迎來落成目標。CIP為風場舉辦完工感恩茶會，副總統蕭美琴上任第3天，就親臨現場力挺。其他還有風場股東、融資銀行團與出口信貸代表、供應商夥伴近200位出席。

彰芳位於彰化外海，是2018年經濟部離岸風電二期遴選風場，由台電保證收購20年。其裝置容量600MW(60萬瓩)，62座套管式水下基礎全由世紀風電供應。蕭美琴今大讚彰芳成果，在能源轉型上具有重要意義，讓淨零碳排道路可有更大信心。

CIP區域總裁許乃文表示，彰芳西島希望儘速取得電業執照，今年可整場發電。接下來今年還有與中鋼合作的中能風場，也可提早完工。至於參加政府離岸風電3期之1的渢妙風場，有信心成為唯一可準時2027年完工風場。

面對新總統賴清德喊二次能源轉型，許乃文說離岸風電將是能源轉型2.0很重要的一環 。原因在於政府要推氫能，且需要要綠氫，目前台灣最有效率的 ，就是用離岸風電製氫。

如此她疾呼新政府，應該趕快利用政策工具補貼供應鏈台廠。以水下基礎廠商世紀鋼來說，製程成本與韓國差不多，但產品售價卻貴很多。問題是出在國外的船塢設施都折舊完畢，但國內卻要負擔租金、港口設施建置，固定成本貴，會沒有出口競爭力。所以政府應協助本土供應商碼頭免費使用、降低稅務等。