「獲利優先」生活方式 專家教你設定5個基本帳戶

獲利優先生活方式的最終目標是要達到財務自由，而我對財務自由的定義是：你隨時可以做任何想做的事。隨著時間過去，你想做的事情會不斷改變。莫瑞爾和潘恩用獲利優先系統的獲利分配規劃了好幾次旅行，玩遍中美洲、加拿大、歐洲和澳洲。現在他們想做的事情不一樣了，莫瑞爾還是熱愛冒險，但他如今更想幫老婆完成法律學位並考取律師資格。他的創業夥伴潘恩則是準備幫家人買房，並裝潢得美輪美奐，那棟房子因為符合HGTV（注：Home & Garden TV的縮寫，美國專門介紹房屋和室內設計的電視台）電視台的高標準，廣告正全力播送。財務自由的意思就是你已經達到一個水平，你過去存下來的錢可以為你創造足夠的利息，不僅可以支應你的生活型態，錢還會持續增加。想建立通往財務自由的道路，靠的是簡單、微小的習慣調整，最後形成一套系統，應用在公司財務與個人財務上。

嗯，我寫這本書不是要教你怎麼進行家庭理財規劃或是管理401(k)退休帳戶，但我知道：如果你擁有一間公司，那你個人的財務狀況就會跟公司財務緊緊綁在一起。把公司比喻成你的小孩其實只對了一半，比較好的說法是公司和你是連體嬰，要把你們兩個分開必須要非常高超且精確的外科手術，而且就算手術成功，你們還是會持續共享靈魂。

所以你這個靈魂伴侶得把你正在做（或規劃要做）的這套拯救公司的獲利優先系統，全面移植到生活中。

1. 面對現實。認清公司財務現況之後，現在要你面對現實應該容易得多。把你每個月的帳單加總起來，再加上各種年費與你欠的債務。

2. 如果你有負債，就別再借錢了。把你沒辦法用手中現金支付的費用全數砍掉。

3. 建立個人的獲利優先習慣。設立自動轉帳，每次你領到薪水（按照目前的系統運作模式，就是每個月十日和二十五日各領一次），就自動轉固定比例到退休存款帳戶。如果你現在還負債，轉到退休帳戶的比例先設定在一％就好，直到債務還清再來調整。扣除必要支出，剩下的所有錢都拿去還債。

4. 設定你自己的「小盤子」。設定五個基本帳戶，包括幾個日常帳戶和一些重大事件帳戶。

A. 收入帳戶。這是你的存款帳戶，本帳戶唯一的用途是讓你從這個帳戶把錢分到其他帳戶裡。

B. 金庫帳戶。本來這個帳戶的概念是「喔糟了」的時候才派上用場，假如——更正——一旦恐怖的事情發生了，你要有足夠的存款度過那一個月。好，按照歐曼的建議，我們的存款餘額應該要讓我們可以支應八個月的日常開支，但這個星球上的一般人應該都沒辦法瞬間達到這個標準。不過，你可以緩慢、按部就班達成目標，你也曉得方法就是設立獲利優先的生活方式。金庫餘額一開始可以設定在單月的租金或貸款月付額，如果你現在手邊錢夠，請立刻把這筆錢轉到金庫帳戶。記得這個帳戶要讓你很難用（例如：設在不同銀行、沒有網路銀行服務、沒有支票等等），等你還完債之後，金庫帳戶餘額就會持續增加，目標是你在這裡存的錢會變成其中一個收入來源。這個帳戶會幫你用錢賺錢。

C. 重複性付款帳戶。這個帳戶用來繳重複性的帳單，包括固定金額（像是房貸或車貸）、變動金額（例如水電費），以及一些短期的費用（像是小孩戴牙套分期付款的錢）。算出變動重複性支出的月平均金額，加一○％，再加上固定金額的重複性支出，相加的總和再加上短期重複性支出，這就是你每個月要從收入帳戶轉到重複性付款帳戶的金額。如果手邊錢夠，現在就轉。

D. 日常帳戶。如果有需要，可以多設幾個。要支持整個家庭的運作，需要各種日常支出項目——雜貨、衣物、上學用品、女童軍餅乾、約會、跑鞋、女童軍餅乾、保母費、盥洗用品、雪胎、女童軍餅乾⋯⋯好吧，可能我買太多了⋯⋯再來一盒焦糖椰子口味就好？不行嗎？好啦！不鬧了。

幫家裡面負責各個費用項目的人設立日常帳戶，每個月十日和二十五日，就依據花費需求從收入帳戶把錢轉進各個日常帳戶。舉例而言，我和老婆都會添購家用品——我是好市多（Costco）之王，她則負責添購雜貨。我們兩個都會幫車子加油，也會一起負擔小孩的費用。幫每個人辦一張金融卡，這樣買什麼東西都會立刻從帳戶扣款。

E. 債務破壞王帳戶。所有剩下的錢都轉到這個帳戶，用來還清債務。我們繼續依據蘭西的建議，每一筆債務都還最低支付額，接下來不管哪一筆錢款的利息比較高（除非有某一筆高到很誇張），先從金額最小的付起，把那一筆帳一筆勾銷之後，再解決下一筆。蘭西的話相當明智：只要能還清一筆債務，不管金額大小，都會給你一股動力，讓你更快還清剩下的債務。別忘了，我們是靠情感而不是靠邏輯做事的動物。

F. 人生中的重大事件。例如：買房子、買車子、辦婚禮（通常是幫小孩辦，但也有可能是你的⋯⋯）、大學學費、大學學費、又有小孩要念大學了。其實現在有很多很不錯的財務專案可以幫助你因應這些大事件，比方說五二九大學儲蓄計劃（注：五二九大學儲蓄計劃是美國提供給居民的儲蓄計劃方案，五二九帳戶裡的基金不用被扣州稅或聯邦稅，但只能用在教育用途）。這些都是非強制性、但或許對你有幫助的選項。

如果你還背負著債務，你現在就去把信用卡剪掉。記得，順著人類行為採取行動比違抗它容易得多，所以最好的辦法就是移除誘惑。

但有個例外。創業家的收入可能非常不穩定，這個月過得很好，下個月一毛錢都拿不到，下下個月還可以，再下個月又是「我到底在幹麼」的月分。如果你有好好遵循獲利優先法則，業主薪資帳戶應該可以解決這個問題，讓你開始領取穩定的薪水。但一開始，效果可能還沒發揮出來。而且你如果是剛起步的新創公司，恐怕連一毛現金都賺不到。因此，我認為你應該留一張信用卡來當成崩潰月分的備案。把那張卡放進信封袋裡封好，寫上「僅供急用」，並交給你信得過的朋友保管。我是認真的，你真的得移除各種誘因。

接下來，我說明一下該怎麼按照獲利優先的邏輯管理這張救急信用卡：

隨著債務慢慢還清，每一季你要減少信用卡的額度，減少幅度就是你繳清負債的一半。假設你有一張已經刷爆的卡，額度設在一萬美元，到了季末，你順利還清三千美元（夥伴，做得好！）現在你還欠七千美元的債務，同時有一萬美元的信用額度。我要你打電話給信用卡公司，請他們把你的額度調降一千五百美元，也就是你第一季還清的金額的一半，所以你是背負著七千美元的債務，信用額度八千五百美元。如此一來，你等於是幫自己設立一個護欄，這套機制會保護你免於背負更多債務（以防你哪天忽然覺得再把卡刷爆也無所謂），同時又可以留下一張救命卡片，萬一哪天公司狀況不好、需要應急，還有信用額度可用。

每一季都重複同樣的做法，直到卡債全數還清、信用額度減到五千美元，再把信用卡放進信封袋封好，存放在安全的地方（你的皮夾顯然一點都不安全）。比較好的方法是找個值得信賴的朋友幫你保管，這可是你危急存亡之秋的救命額度。

有些人會說：「麥克，但如果我砍掉信用額度，負債對信用額度的比例就會變得很高，這樣貸款方就會提高我的利息。」

面對這個問題，我只回一句：「所以呢？」

現在的目標是要把債務還清，讓你不用被財務問題壓得喘不過氣，而不是要壓低借款利率、好讓你借更多錢。等你把債務都還清之後，我們再來考慮怎麼提高信用分數。還記得薩凡納香蕉隊的老闆寇爾嗎？他都可以在兩年內還清一百三十萬美元的債務了，你絕對可以好好燒光所有負債。沒錯，把這些債務統統燒光光，弄個巫毒娃娃來燒，拿個小鋁罐裝滿甘藍奶昔，辦一場屬於你自己的火人祭（Burning Man，注：每年在愛德華州舉辦的盛會，眾人齊聚並用各種方式表現自我，脫離凡間規矩），好好把債務燒個精光。