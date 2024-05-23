瘦下來之後，如何不輕易復胖？

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「能不能瘦下來？可以瘦多快？」關於減重問題，這是一般人最介意的事情，大多數的醫師也都著重在此。

不過，經驗卻告訴我，必須花更多心思研究這個課題-當你瘦下來之後，怎麼樣才不會輕易復胖？

很難做一輩子的減重法，不建議採用！

有些醫師可能不會顧及「後面的事」，因為他們認為只要讓患者順利瘦下來，就代表成功了，至於後面怎麼樣，就是個人的問題，因為他自己亂吃東西、停止減重、沒有回來看診而導致復胖。

但我真心希望幫助所有患者「健康瘦」，來到我這裡的患者通常已經試過各式各樣的減重方式，或者吃過很多減重藥物，西藥也好、打瘦瘦針也好，他們確實曾經瘦下來過，可是一旦停止不做，體重就又升上去了。

「那些非常嚴格的減重方式，你能夠持續做多久？」我常常會問患者這個問題。你的答案是3 個月、6 個月、3 年，還是6 年？我相信大部分的人，都知道是不可能的，因此這些過度辛苦的方式要能長久維持，其實是相當困難的一件事。

既然以後很難做得到，當然不建議他們現在這樣做！

數字斷食法的概念也是如此，如果覺得很難做一輩子，那麼就不建議採用這種形式。

不過，所有方式都有它存在的意義，當減重遇到停滯期的時候，確實可以採用不同的方法做變換。舉例來說，長期使用一種適合自己的減重方式，總會遇到身體已經停滯的狀態，此時可以短期執行168 斷食或是生酮飲食，這是可行的嘗試，目的只是讓身體脫離舒適圈，避免習慣當下的狀態，有助持之以恆的減重。

醫師，我好像呼吸都會胖！

我常常說：「減重不是一道數學題目。」意思是減重並非計算熱量，吃得少就會瘦多少。

如果是這樣的話，那就太簡單了，根本不需要我們醫師的存在，只要找到一個計算熱量的方式，加上意志力，自然就會瘦下來。

可是，減重並不是這麼容易的事，我相信曾經減重過的人都知道，有時候吃得很少，也會變胖，所以不少患者會說：「陳醫師，我好像呼吸都會變胖！」

事實上，因為身體是一個生物體，一開始執行減重計劃會瘦很快，是因為變動很大（從正常飲食轉換成前述任何一種飲食控制方式），都有可能突然瘦下來。

然而，因為跟平常不一樣，也會造成後面的反彈。假設一個人持續執行168 斷食，這樣做了半年，甚至一年，因此瘦了15 公斤。

有一天，當他回到正常飲食，對於身體來講，又是一個很大的改變，而且是「不好的改變」，體重也會很快地回彈！