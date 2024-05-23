劉峯松《半世紀前的情史》新書發表會浪漫落幕

台灣文獻館前館長亦是台灣史學家劉峯松於昨(22)日舉辦《劉峯松全集(6)半世紀前的情史—多情浪漫劉峯松》新書發表會，邀請形象管理顧問、亦是鋼琴老師呂曉玲擔任主持人，並安排無双樂團演出法國音樂家比才的歌劇名作「卡門」-哈巴內拉舞曲掀開序幕。劉峯松表示，新書發表適逢他和心愛的妻子、亦是前彰化縣縣長翁金珠結婚56周年前夕，更別具特別意義，感謝各位好朋友的蒞臨與支持。

劉峯松指出，「卡門」-哈巴內拉舞曲由敢愛敢恨的西班牙吉普賽女子的迷人故事享譽國際舞台，成為最受歡迎、上演頻率最高的歌劇。描述17歲的初戀滋味，當時17歲的他非常喜歡聽這首歌曲」，因為他把女友當成卡門，並自比為向塞；把女友送的貝殼想像成是卡門從胸口掏出往向塞扔過去的紅玫瑰。

劉峯松自幼家庭窮困，但從小養成堅毅的意志力，一生對事物表現出積極態度且極具信心，且對人熱情又友善、對愛浪漫又忠誠，他終其一生都在挑戰不可能的事；他的人生如同是一齣美麗可歌頌的故事，因此以歌劇形式做為展開和敘述愛情故事的章節最貼切。

劉峯松畢業於員林高農，憑藉著自修通過國小、國中教師及觀護人高等考試，曾任國中小教師和地方法院觀護人；美麗島事件被當局以「煽惑內亂罪」判刑3年6個月；出獄後，獲時任台北縣長尤清縣長邀請擔任台北縣文化中心主任；經館長張炎憲推薦為國史館主任秘書，爾後轉任台灣文獻館館長，2006年退休與女兒經營「賽凡提斯咖啡」，但因憂慮少子化問題，一年後創設「泰瑞薩」婚姻介紹平台，以個人愛情體驗和經歷撰寫文章發表於官網，整理後出版六本《泰瑞薩觀點》，期望能協助並鼓勵年輕人「挑戰不可能的任務」。

劉峯松和翁金珠不只是政治夥伴，也是羨煞眾人的恩愛夫妻。拓展文教基金會董事長翁金珠表示，去年七月劉峯松生了一場重病，經過四個月調養身體後，他在助行器輔助下已可以出外走路、散步、運動。今年農曆初一，上帝給了他特別恩賜-以原子筆畫《我的睡美人》，只需花15-20分鐘可完成1幅畫，目前已有百餘幅素描作品，成為他的新樂趣。

翁金珠感謝許多熱心好友助印和劉亞縉為「十段浪漫情史」畫插圖，讓新書得以順利排印，以及感謝彰化女中全國校友會贊助「聆—從經典聽見未來的聲音CD」30片。