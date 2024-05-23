外資瘋狂押寶輝達鏈 大摩點名台積、緯穎等13家台廠

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輝達財報千呼萬喚始出來，外資圈對其關注度來到高峰，財報公布前刮起一陣押寶風，摩根士丹利證券針對台積電、緯穎在內的逾十檔供應鏈，推出輝達財報將如何牽動台廠股價的情境分析，規模之大、實屬罕見，摩根大通證券同時針對AI資料中心的電源與散熱，進行深度剖析。

輝達財報揭曉前夕，21日每股股價收報953.86美元，創下歷史新高，顯示投資人對於該公司業績抱持高度期待，輝達財報之所以備受市場矚目，因為這不僅是觀察AI產業發展的重要指標，更攸關美股能否延續漲勢再寫紀錄。惟22日美股開盤輝達股價小幅修正，下跌約0.3％。

大摩以輝達本季營收財測數字做為情境分析參考基準，分成樂觀情境的超過280億美元、基本假設的260億～280億美元、悲觀情況的低於260億美元，並剖析對包括台積電、緯穎、鴻海、奇鋐、緯創、華碩、川湖、信驊、技嘉、廣達、金像電、京元電、致茂等13檔供應鏈股價的影響。

摩根士丹利預測輝達重要供應鏈目標價

上述獲大摩點名供應鏈在22日股價表現，由最大權值股台積電領銜，大漲2.73％、收盤創歷史新高的864元，個股中除技嘉與京元電微幅下跌，其餘全數跟上台積電腳步收漲，高價股尤其亮眼，華碩盤中接近漲停，股王信驊終場更是大漲逾半根停板、收3,300元。

而台積電ADR美股22日開盤時呈現上漲，漲幅約為1.5％。

大摩針對供應鏈受輝達財報牽動所做的情境分析顯示，出現樂觀情境的機率有3成、落在基本假設的機會有5成。若出現樂觀或基本情境，供應鏈大多數個股股價均會有慶祝行情，幅度則隨受惠幅度、股本大小有所差異。

因輝達股價在財報公告前一日創新高，加上台積電技術論壇23日登場，激勵台股22日寫下五大驚奇：加權指數終場大漲315點收21,551點，與盤中最高21,567點齊寫歷史新高；上市市值62.87兆元與市櫃合計75.14兆元同創新高；上市及上櫃集合的寶島股價指數收24,472點新高；台積電盤中865元、收盤864元及市值22.41兆元同創新高；百元俱樂部衝高至416檔、占比22.6％。

外資搶補 台股登峰寫五驚奇

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