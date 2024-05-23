台積電目標價 外資爭相調升

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晶圓代工龍頭台積電股價22日狂飆，盤中上衝865元、收盤864元，雙創歷史新高，帶動加權指數再譜台股新高點，後520行情亮麗出擊。樂觀派外資賦予台積電的推測合理股價約落在900元，接下來就看輝達等AI相關大客戶展望，若往樂觀發展，台積電目標價調升潮可望再現。

外資22日以買超金額第一的109.82億元，擴大買超台積電，以台灣匯立證券的客戶買超5,405張台積電最多，其餘買超在1,000張以上的外資券商，還有美林、摩根大通與大和國泰。

外資看台積目標價

外資圈除花旗環球與滙豐證券賦予的推測合理股價來到千金級，瑞銀、摩根大通證券賦予的900元股價預期就在眼前，摩根士丹利、美銀、野村、高盛證券等給出的900元以上股價估值，也進入到射程範圍。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，輝達最新一季財測象徵AI伺服器供應鏈出貨強度，大摩目前的預測是，輝達本季營收約260億美元，買方法人（buy-side）的預期已上看280億美元。大摩推估，台積電2024年來自AI相關需求約占營收總額15％，輝達的財測數字勢將左右台積電股價表現。

瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）估計，台積電來自輝達的營收比重將節節高升，從2023年的8.5％占比，至2024年上升為11.4％，2025年達到14.4％；來自AI特殊應用晶片（ASIC）的營收貢獻比重，則會從2024年的11％，跳增到2025年的16％。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）針對台積電短期營運提出，受惠iPad M4晶片放量，新iPhone初製晶圓，以及高通與超微（AMD）處理器提前備貨，3奈米製程的動能本季將拉升；5奈米製程受惠各種AI加速器需求，可維持強勁表現。