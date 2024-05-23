全球首部AI法案 歐盟拍板

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今年3月歐洲議會通過《AI法案》後，經過兩個多月終於獲得歐盟會員國同意，由歐盟理事會在21日通過法案，成為全球第一套詳細規範生成式AI應用與風險的法規，影響力將遍及全球，甚至可能左右矽谷科技大廠未來AI發展。

比利時主掌數位化的國務卿米歇爾（Mathieu Michel）表示：「《AI法案》展現歐盟面對新科技時重視信任、透明度與責任，確保快速演進的新科技，能在歐洲促進繁榮並刺激創新。」

據了解，歐盟《AI法案》對AI產業採取風險導向的監管原則，針對不同風險程度的AI應用，採取不同監管標準，至於風險如何評估，主要是根據AI應用對歐洲社會形成的威脅程度而定。

諸如利用個資來區分社會階級、預測政府政策，或在職場、學校進行情緒偵測等涉及「社會分級」的AI技術，皆被歐盟視為「無法接受」的AI應用，故將遭到《AI法案》的禁止。

值得注意，歐盟也將自駕車及醫療相關AI技術，視為高風險的AI應用，因此，《AI法案》將以較嚴格的標準，來審核這類技術對歐洲人的健康、安全，與對基本人權構成的威脅。至於涉及金融服務及教育的AI技術，也因AI演算式預設立場可能偏出現頗，將受到《AI法案》的嚴格審查。

法律事務所Cripps合夥人霍爾曼（Matthew Holman）表示，歐盟《AI法案》的監管範圍，涵蓋AI技術的創造、研發、使用及轉售等所有的環節，勢必影響美國科技大廠未來的AI發展，若違法的話，將面臨最高全球年營收7％或3,500萬歐元（約3,800萬美元）的鉅額罰金。

科技大廠日後為了遵守歐盟《AI法案》，也將負擔額外成本，因為該法案規定，生成式AI技術必須完全公開AI模型訓練過程，並要求業者定期測試系統及確保資安防護周全。

眼前科技大廠還有一段時間，可以對此做好準備，因為歐盟《AI法案》上路後，要再過12個月，才會開始實施上述限制，且目前市面上的生成式AI，例如ChatGPT或Copilot等，將有36個月的過渡期，讓業者調整服務內容以符合法規的規定。