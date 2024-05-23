國內4月失業率 24年同期新低

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台灣近月失業情勢

主計總處22日公布4月失業統計指出，雖然製造業就業人數仍比去年同月減逾1萬人，但在內需服務業復甦的帶動下，失業率降至3.36％，創近24年同月最低，顯示國內景氣正朝穩定方向發展。

依主計總處調查結果，4月就業人數雖比上年同月增7萬多人，卻較上月減少2千人，因業務緊縮而失業的人數再度超過10萬，創今年以來最高，勞動市場出現反轉了嗎？國勢普查處副處長陳惠欣認為，情勢仍然穩定。

她說，4月就業人數比上月少，是清明連假臨時性工作結束所致（資料標準周是4月14日～4月20日），而因業務緊縮的失業人口雖升高，還是較疫情前來得低，總的來說，當前勞動市場續呈穩定。

依各業觀察，4月製造業就業人數雖年減1.4萬人，但半年來減幅略呈縮小，至於服務業就業人數則年增9萬人，其中住宿餐飲業連續20個月成長，累計20個月所增加的就業人數高達6.2萬人，同期間藝術娛樂及休閒服務業也增1萬人，醫療保健及社會工作服務業增4萬人，這反映在疫後復甦帶動下，服務業就業機會持續成長。

總的來說，主計總處指出，由於就業情勢穩定，4月失業月減2千人，失業率也降至3.36％，創下近24年同月最低，陳惠欣表示，這說明國內景氣續朝穩定方向發展，展望未來，5月失業率通常會降低或持平，去年就比4月降低0.04個百分點，要等到6月畢業季，畢業生走出校園尋職，失業率才會上升。

至於依國際定義所編的新版失業率，由於對失業者身份的認定由單周（資料標準周）向前延伸三周而達四周之久，原屬非勞動力者有些會轉為失業者，4月新版失業率3.38％，失業人數40.6萬，比原版多3千人。