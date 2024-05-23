吳誠文允諾 研議海外科學園區

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國科會主委吳誠文談話重點

設立海外科學園區將成為新政府經濟發展的重要腹案。新任國科會主委吳誠文22日指出，台灣科學園區堪稱世界模範，政府也有責任協助產業往外擴散，只要能達到互惠互利，有誘因且符合國家利益，「會就海外設置科學園區的相關機制，與經濟部展開討論」。

吳誠文22日首度面對媒體發表施政理念時，做了上述表示。經濟部長郭智輝日前拋出在海外設置科學園區的構想，引發討論，但政府體系上，國科會才是科學園區的主管機關，其態度對此決策更具決定性影響。

吳誠文說，郭智輝跟他討論過此事，大致的想法是：台灣廠商你不讓它出去，就面臨缺工、缺人，除非大量引進外籍移工，不然沒辦法解決問題，且包含土地資源、水電的供給，也都是很嚴峻的考驗。

吳誠文認為，產業的需求就是要政府協助其往外擴散，因為今天台灣科技業實力雄厚，如果到國外設科學園區，會受到很多國家歡迎，台灣的科學園區是世界的模範，這個議題一定要好好思考。

至於要如何推動，吳誠文說，要找與台灣友好國家，還要有台商配合積極在當地建立灘頭堡，擴散製造基地及市場，「只要符合國家利益，國科會會跟經濟部來討論，是否有合適機制」，且除了協助當地政府發展科學園區，還要協助台商大量建立優質管理機制，基於互惠、互利，並提供很多工作機會，「政府不會吝嗇做這件事」。

產業數位轉型 3個月給規畫

國科會要與經濟部的合作不僅如此。吳誠文透露，上任後首重「均衡各區域發展」，會跟經濟部合作，協助推動產業做數位轉型跟智慧化，這部分經談了很久，預計3個月內提出具體規畫。

至於會選擇哪些產業？吳誠文表示，希望所有產業都有機會，並特別提到工具機產業，他認為這是台灣非常優質的產業，但傳統上屬於機械領域，如能成為行銷全球的智慧機械，走在前端，得到很好晶片，就能轉型成智慧機械，這需要異業結合，不只要跨部會，也要跨產業，設計出異業結合的機制，讓IC設計跟工具機產業結合，甚至納入雲端服務，發展真正的智慧機械。

針對輝達（NVIDIA）等晶片大廠來台灣設置研發中心，吳誠文也表示歡迎，惟外商來台投資，不能把當作容易取得資源地區，而是共同發展，因此要考慮與本土廠商競合問題。