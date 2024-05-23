蕭美琴：朝多元綠能轉型邁進

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丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發的彰芳暨西島離岸風場22日完工，到場的副總統蕭美琴表示，這是全台離岸風電發展史上，首座全面落實本土化比例最高、準時完工的風場，對台灣能源轉型具有重要意義，她強調，政府會朝向多元綠能轉型方向，協助產業提升競爭力。

CIP彰芳暨西島離岸風場於2018年獲配600MW併網容量，總共設置62座Vestas風機全數完工，預計今年內全場併聯商轉，每年提供65萬家戶所需潔淨能源。開發商CIP 22日廣邀歐洲大股東、供應鏈合作夥伴、國內外融資銀行團、供應鏈夥伴共襄盛舉，上任第三天的蕭美琴也到場祝賀，展現支持發展綠能的立場。

蕭美琴說，2050淨零轉型是政府堅持的目標，能源轉型是重要工作，有助台灣生產乾淨能源，協助企業完成減碳目標。她說，總統賴清德就職演說時，特別談到多元綠能轉型，這是政府重要的施政目標。她還說，這項成果在台灣整體能源轉型甚具意義，CIP與中鋼集團合作建設中能風場，同樣預計今年完工，將讓能源轉型2.0政策的推動更順利。

CIP區域總裁許乃文表示，3-1期風場CIP是唯一可在2027年如期完工的業者，下月會有很多採購簽約好消息發布，且3-1期與買主洽談CPPA合約價比彰芳西島好，希望融資今年到位，公股行庫應支持需綠電的護國群山們。她認為，國際成本上漲因素會持續3～4年，預計2028、2029年之前開發成本居高不下，新政府應善用租稅工具，補貼台廠支持提升出口競爭力。

世紀風電董事長賴文祥也說，只要3-1及3-2期政策不變，水下基礎訂單接到2029年沒問題，未來會跟CIP攜手打國際盃，進軍澳洲及其他亞太區域市場。