完善半導體布局 國科會拚功率半導體 發展智慧電網

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半導體產業位列五大信賴產業之首，新任國科會主委吳誠文22日指出，台灣的半導體產業不能只有先進製程，國科會會逐步建立「功率半導體」，並搶先應用在智慧電網上。據了解，國科會已就半導體產業的發展方向展開研究，當務之急是發展功率半導體，但這只是其中一步，會持續完善我國的半導體布局。

吳誠文22日首度面對媒體說明國科會施政方向。他強調，半導體發展不會只有先進半導體製程，包含環境永續、淨零碳排等議題，背後也需要非常有效率的能源使用，這涉及另一類半導體，也就是「功率半導體」， 即電子裝置的電能轉換與電路控制核心等，用途含括變頻、變壓和整流，國科會會逐步建立起來。

吳誠文進一步說明，功率半導體發展會應用在智慧電網，這是從半導體到模組系統建置非常重要的一環，台灣還沒有全面發展，針對智慧電網、智慧電動車等領域發展，希望往這方向推動。

尤其是智慧電網，國科會副主委林法正說，有兩地方可跟經濟部合作，首先是智慧能源管理系統，像是電表的管理系統還沒開始做，這涉及到經濟效益，國科會會協助帶動相關產業發展。

林法正還說，未來電力系統一定到處都是再生能源，因此要思考如何讓裝置跟設備順利併網，仰賴的就是能源轉換器，讓各式直流電、交流電互相轉換，此時功率半導體扮演關鍵的角色。

至於各界關心的台積電不斷向國外擴廠一事，吳誠文說，台積電承諾會將研發留在台灣，「這我是相信的」，大家要選擇相信台積電。台積電的布局國科會會給予協助，繼續維持其競爭力跟優勢。