環境部長立院備詢處女秀 彭啟明談碳費：就算0元也要做

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

環境部長彭啟明22日首次赴立法院備詢，碳費進度以及是否碳費徵收造成房價、電價齊漲等議題，最受立委關心。彭啟明強調，「碳費要盡快上路，就算價格是0元也要做」，他並認為，碳費徵收對台電影響很小、不會導致電價調漲，他將組成聯合稽查小組，了解是否有業者趁機亂漲房價。

過去經常在鏡頭前播報氣象的彭啟明說，頭一遭站上質詢台「很有壓力」，為此還準備到半夜11點，環境部業務很繁雜，他有掌握到一定程度，但要學習的地方更多。

立委王育敏質詢時表示，碳費制度至今仍沒定論，環境部的立場為何？彭啟明表示，他認為碳費這台車，一定要趕快開，「就算價格是0元也要做」，但進度必須尊重碳費審議會，他任內會研議多種碳定價工具，除了碳費這根棍子，也要替企業找蘿蔔。

環境部次長施文真則補充說，審議會已召開過3次會議，尚未觸及費率深水區，預計6月底、7月初召開第4次審議會時，環境部將模擬碳費徵收對民生物價指數衝擊與評估並說明，做為參考。

立委蘇清泉也指出，企業擔心碳費徵收將造成電價調漲，彭啟明表示，台電若提出減量計畫、實際執行減量，會有適用的碳費徵收優惠，且初估影響不大，不會導致電價調漲。

近期有建商業者聲稱，碳費徵收將使得新屋的房價上漲，是否有哄抬房價之嫌頗受矚目。彭啟明回應說，他將組成聯合稽查小組予以釐清。