壽險淨值比 彭金隆擬檢討

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金管會主委彭金隆上任第三天，首項可望調整的政策曝光，即考慮檢討調整保險業監理指標之一的「淨值比」，彭金隆22日在立院財委會表示，淨值比在學理上有可討論空間，壽險2026年要接軌新清償能力指標（ICS），是否仍需要雙指標，他心中「已有腹案」，將等方案確定可行時，會向外界揭露。

為避免保險公司槓桿比過高，金管會在2019年時修保險法，在現有資本適足率指標（RBC）要逾200％之外，再增加每半年檢視淨值比，要高於3％的雙指標，2020年4月實施，各公司每半年兩項指標都要同時達標，否則就要提改善方案自救。

2022年因美國聯準會鷹式升息，股債雙跌，壽險業手中股債價值大量蒸發，多數公司面臨淨值危機，2022年9月，有七家壽險淨值比不到3％，其中不乏大型壽險，整體壽險業淨值比不到3％。因淨值比受短期股債變化影響，彭金隆在學者時期，就曾主張應檢討淨值比指標。

彭金隆在財委會中表示，過去保險業用淨值比做財務監理指標，「學理上有討論空間」，未來會動態調整，淨值比3％目前訂在保險法中，「剛性蠻強的」，但只要是正確、對市場有利、對消費者有利，對的事就應該做，所有監理指標都會依市場狀況調整，包含淨值比。

彭金隆受訪時指出，淨值比要調整，時間可能在2026年接軌ICS後，視相關配套與現行雙指標一併檢討，2026年之前仍會維持RBC與淨值比雙軌。

淨值比上路後，歷經2020年新冠疫情蔓延全球，當年3月股債暴跌後，隨即又V型反轉，2022年美國急速升息，債券價格暴跌，都使壽險淨值暴起暴落，多家壽險業與學者都認為，全球僅台灣用淨值比做監理指標，在金融市場波動之下，不利壽險業長期經營。

對2026年接軌IFRS17與ICS，彭金隆表示，他與前金管會主委黃天牧沒有太大不同，「他負責擘劃，我負責執行」，制度是要解決問題、不是製造問題，事緩則圓，會給予壽險市場穩定的在地化措施，讓壽險業者安心執行。