刑期無刑… 彭金隆：處罰不是目的

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曾任多家壽險獨董，立委擔心新任金管會主委彭金隆在監理會有「人情壓力」，但彭金隆表示接下此工作後覺得很「硬篤（台語，指很困難）」，但他多次強調會「依法行政」，該罰的還是要罰，希望「刑期無刑」，即處罰不是目的，而是手段，希望在重罰下，金融業能更重視風險管理，不再被罰。

外界對彭金隆接任金管會主委一片叫好，期待有更多的鬆綁，彭金隆亦提出建立「安全」與「發展」並重的新金融市場，立委詢問彭金隆「安全」與「發展」界線為何，發展是否就是全面鬆綁法規、低度管理？

彭金隆強調，「發展」並不是去監理化，金管會對公司行為監理、公司治理和資本適足率等三大面向，沒有放鬆的空間。但對未來市場發展，將持續法規鬆綁、調降依循成本，讓業者有更大空間推出新商品。

至於山道猴子悲歌，融資公司不受監管，如同放高利貸的問題，亦是多名立委關注焦點。彭金隆指出，融資公司的管理是現在社會上非常矚目的議題，三大租賃公司中租、裕融、和潤市占90％，現已透過上市櫃公司方式管理，公會也訂出自律規範，同時間金管會正蒐集各國對融資公司的管理情況，之後再決定是否訂融資公司專法。

彭金隆首次在立法院財委會備詢，多次強調會依法行政，他雖鼓勵創新、支持市場更加開放，但卻不是去監理化、不會放鬆對金融機構資本強度的要求，出錯、違規，依法該罰就重罰。