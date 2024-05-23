降金融營業稅 彭金隆表態支持

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彭金隆立院財委會談話重點

金融營業稅2％撥入金融特別準備金的部分將在今年底落日，金融業爭取調降稅率，金管會主委彭金隆22日赴立法院財委會答詢時，首度表態支持調降，其中2％撥入特別準備金部分可取消，稅後至少降到3％，但最好情況是回到2014年的2％，他強調最終尊重財政部決定。

彭金隆表示，金管會已向財政部建議，一是已提入金融特別準備金逾2千億元的部分，希望保留，作為未來解決問題金融業使用，沒有稅收撥入後，改由中央存保保費繼續累積；二是考量金融業國際競爭力，支持調降金融營業稅稅率。

前金管會主委黃天牧曾表態，希望爭取金融營業稅率至少回到2014年前的2％水準；彭金隆也說，不再提入金融特別準備金，稅率至少可降到3％，一度被外界解讀彭金隆同意只降到3％，但他之後補充，站在金融監理角度，考量產業競爭力，會希望回到2014年，即稅率2％。

金融營業稅課徵金額與金融業營收相關，近年金融營業稅每年課徵約480億元～500億元，其中2％會撥進金融特別準備金，每年約200億元，若金融營業稅從5％降到2％後，估算金融業每年約可省下250億元～300億元的稅款支出。

金融營業稅在2001年時曾降為0％，當初是考量金融業沒有進項稅額可扣抵，稅負較一般產業重，因此比照大多數實施加值稅國家對金融業免徵營業稅，但2005年為充實「金融重建基金」，將稅率調升為2％。2014年以挹注國家稅收為由，再調升至5％，其中2％是進到金融業特別準備金、3％進入國庫，從2015年6月實施至今。