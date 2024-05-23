金融營業稅降了可能還稅增…財部持開放態度

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新任金管會主委彭金隆亦建議金融營業稅率調降，財政部表示，今年以來一直就此議題和金管會溝通，並蒐集國內外資料，也確切了解國內金融業者和金管會的想法，對相關稅率檢討「持開放態度」。

據悉，財政部是就金管會原建議「金融營業稅稅率自5％降至2％」的版本，估算對稅收可能的影響，若把銀行、保險本業稅率自5％降至2％，併同其他金融業營業稅一起入國庫，國庫不見得會出現稅損，反而可能有稅增。

財政部表示，金融營業稅涉及稅率調整，必須綜合考量各產業間的公平、產業國際競爭力和對稅收影響等，研議合理稅率時會綜合評估。

財政部強調，金融營業稅款撥入金融業特別準備金的時間，是2014年7月1日至2024年12月31日，即這部分今年底落日，但金融營業稅本身有延續性，財政部只是配合檢討。

先前財政部及金管會溝通的三大重點，包括營業稅撥入金融業特別準備金是否再展期、已撥入特別準備金的稅款屆期後如何處理、金融營業稅是否配合調整。自2014年7月至今年4月，營業稅撥入特別準備金共2,445億元。

財政部表示，目前確定營業稅撥入特別準備金年底落日，帳上2,000多億元可能依金管會建議移交中央存保，至於金融營業稅率，財政部積極研議中，預計年底前提出修法版本。

依現行稅法規定，金融業營業稅率分四種，「銀行、保險本業銷售額」、「金融業非專屬本業銷售額」稅率5％；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」稅率2％，「保險業再保費收入」稅率為1％。外界爭取調降金融業營稅，其實指銀行、保險本業稅率5％的部分。