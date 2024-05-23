新壽RBC改善計畫 24日交卷

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台股站穩2萬點以上，兩家財務指標拉警報的壽險公司上半年是否能解除危機？22日在立院財委會受多位立委關注，金管會22日表示，三商美邦人壽已提出改善計畫，正在審查中，新光人壽則要在本月24日交改善計畫，若審查未過關，會請兩家公司再提可行方案。

新壽、三商壽去年底的資本適足率（RBC）各為176.37％、111.09％，未達法定標準的200％。金管會主委彭金隆指出，4月發函新壽，要求一個月內回覆，改善報告期限是5月24日。

保險局長施瓊華說明，年報出爐後，要求兩家未達標公司提財業務改善計畫，包含現金增資、發債，或其他財業務改善措施，新壽與三商壽都有提出現增計畫，但增資時程可能會到下半年。

施瓊華表示，三商壽已提交改善報告，目前仍在審查中，主要還是增資與發債，若審查後認為還不足，會再與三商壽溝通；新壽方面，新光金子公司上繳盈餘在上半年已完成，並增資新壽70億元，但還不夠，還要再提現增，目前亦會發債，原本新壽向金管會申請發債80億元，但因找銀行保證未能滿額，6月底發債僅有55億元，新光金下半年會再對新壽現增約125億元。

新光金董事會已通過，將以金控現增募資籌措125億元，連同第一季已通過的現增70億元、發行次債55億元，注資子公司新壽共250億元，要拉升RBC。兩家公司是否能達標，施瓊華認為，監理上是看6月、12月數據，6月未到仍無法下定論。