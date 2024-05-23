買海外虛擬幣現貨ETF 專業投資人先放行

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比特幣價格近期頻頻飆高，近期又飆破7萬美元，美國、香港已核准比特幣現貨ETF掛牌，國內投資人若想投資，目前只能去國外開戶。金管會主委彭金隆22日透露，券商公會已提出建議，有條件開放複委託投資海外虛擬貨幣現貨ETF，預計「專業投資人」先行，且初次投資要簽署風險預告書。

至於台灣是否會開放虛擬貨幣現貨ETF在台掛牌或銷售，證期局長張振山表示，將先蒐集各國作法，同時間也會評估台灣訂定虛擬貨幣專法的可行性，預計9月評估報告出爐，今年底前會拍板更明確的政策方向。

面對多位立委詢，今年1月10日美國證管會（SEC）已批准11檔比特幣現貨ETF上市，但國內券商1月23日收到金管會函令，僅能透過複委託賣出連結虛擬資產的現貨及期貨相關商品，不得新增委託買進，即投資人不能透過券商複委託投資現有美國及香港約21檔現貨ETF。

立委認為此函令是讓民眾翻牆去國外投資，不止錢流海外、又沒有法律保障，希望金管會應開放更多選擇，提供投資人多元商品選擇權益。

彭金隆表示，提供市場需要、安全產品，一直是金管會的政策，券商公會已在4月24日提建議配套方案，由於韓國、日本沒有開放虛擬貨幣現貨ETF，新加坡、香港有條件式開放，券商公會建議先開放專業投資人，購買虛擬貨幣現貨ETF，且初次購買要簽訂風險預告書。

證期局說明，專業投資人應會比照金保法或是境外結構型商品管理規則的定義，含三類人，一是專業機構投資人，如政府基金、退休基金；二是專業投資人的法人，淨資產逾200億元者；三是專業投資人的自然人，有3,000萬元以上財力證明、金融商品專業知識、交易經驗等。