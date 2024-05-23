台版TISA 金管會態度轉主動

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金管會爭取當沖降稅延長，以維持股市交易動能，被立委批評只重短期沒看長期，應同步爭取長期投資人稅負優惠。證期局長張振山22日表示，正評估投信業者再次提出的「台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）」，今年會由金管會主委彭金隆與財政部溝通。

前金管會主委黃天牧曾表示，考量國庫收入及財政部意見，不打算再提TISA，金管會22日則是主動拋出研究TISA，顯示態度轉變。

立委指出，當沖降稅再延長是鼓勵投機或短期投資，對可以穩定市場的長期投資者反而沒有租稅鼓勵，投信投顧公會自2018年就開始爭取TISA，主張民眾投資符合條件的金融商品，持續五年，每人每年可有2.4萬元投資列舉扣除限額，但均無功而返。

財政部以現行稅制對個人投資已有諸多減免優惠，如再就TISA給予所得額減除，恐造成重複及過度優惠，不宜採行。但投信公會今年再次在金融白皮書上建議TISA，金管會亦表示新任主委將會去跟財政部溝通。

立委並關心金管會對健保補充保費費率調漲態度，衛福部正研議調漲補充保費費率，可能從現行2.11％調高為3％，由於補充保費裡包含股利所得，恐衝擊存股族長期投資意願。彭金隆表示，目前衛福部尚未與金管會討論，將與衛福部討論如何因應。

現行健保保費繳納分為一般保費及補充保費，一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17％；補充保費則含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等六類，費率為2.11％。這幾年高股息ETF深受股民歡迎，不少人衝著高股息買進，若未來補充保費費率從現行的2.11％調高至3％，恐影響存股族的投資意願。