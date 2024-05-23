5／31大限前… 台積南京廠 急催無限期豁免

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台積電近年全球區域營收占比變化

中美晶片禁令風暴恐捲土重來！美國於2022年10月對中國祭出新一波晶片管制，台積電最終得到美國商務部展延豁免許可，為期一年。該豁免令即將於本月31日到期，恐衝擊南京廠的出貨進度。

台積電表示，公司於去年10月即向BIS（美國工業和安全局）申請無限期豁免，程序尚在申請中。台積電南京廠一年期的展延豁免將於5月31日截止，法人指出，若沒有獲得新許可函，南京廠將自6月1日起，針對取得來自美國之特定出口物項將進行逐筆申請出口許可。

中美貿易戰火自2018年開打，2022年10月美方針對出口管制法規管轄的特定高速運算晶片等，半導體生產的物項輸往特定國家時，採取更嚴格的出口管制要求。三星等韓國半導體廠則獲得在大陸半導體設備管制的「無限期延長豁免」，但台積電南京子公司僅取得美國政府一年豁免，引發各界關注。

目前台積電於大陸南京及上海松江分別設有12吋晶圓廠及8吋晶圓廠，服務當地晶片設計公司，最先進製程為16奈米；近五年來，台積電中國營收占比逐年下滑，由2019年20％逐步下滑至2023年的12％。

台積電最新消息指出，已取得「經認證終端使用者（VEU）」授權；不過根據台積電年報透露，並無法保證所取得之授權於將來不會被終止。

台積電強調，儘管全球貿易障礙措施可能增加公司的生產成本，但目前營運尚未因此受到重大影響，惟隨著全球貿易緊張局勢加深，相關管制、法令和措施仍可能對業務及營運產生負面影響。台積電也重申將持續關注相關主要經濟體間的貿易政策及措施變動，並根據後續發展採取相對的因應措施。

法人研判，台積電南京廠未來逐筆申請出口許可，勢必增加作業流程、拉長該地區晶圓出貨時程；另外，6月4日台積電股東會將全面改選董事，其中一席獨董烏蘇拉‧伯恩斯，同時為美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，未來來自特定國家之訂單勢必備受董事會關注。