美關稅壁壘加速轉單 台系晶圓代工 產能利用率升

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美國白宮5月14日宣布對中國大陸進口產品加徵關稅，決議在2025年前對陸製半導體產品課徵高達50％關稅。研調機構TrendForce認為，此舉將加速供應鏈轉單，台系晶圓代工廠近期接獲加單，產能利用率上升幅度優於預期，預期下半年世界先進產能利用率提升至75％以上；力積電12吋產能利用率將達85～90％，而聯電產能利用率也將落在70～75％。

TrendForce表示，供應鏈轉單態度愈來愈積極，Qualcomm（高通）自2021年開始與世界先進洽談合作計畫以來，今年生產規劃開始轉趨積極，促使世界先進提前將Fab5新廠第一階段產能於今年第三季擴充完畢，同時計畫將Qualcomm的PMIC完成跨廠驗證以滿足其需求；而MPS自2022年則已啟動轉單，世界先進、力積電均在其計畫內。

此外，轉單潮亦包含Cypress、Gigadevice（北京兆易創新科技公司）紛紛向力積電洽談NOR Flash投產計畫，預計今年下半年至2025年陸續發酵。瑞鼎、OmniVision（豪威光電）基於客戶要求，陸續規劃將PC DDI、CIS交由世界先進和力積電製造，聯電近期也獲Infineon（英飛凌）擴大下單，憑產地多元化布局優勢，吸引歐美客戶如TI、Infineon、Microchip等洽談長期合作。

TrendForce也指出，隨著消費性產品庫存調整邁入尾聲，智慧型手機、電視及液晶顯示器所採用的TDDI、大尺寸DDI、PC MOSFET、消費型MCU等，先後於去年第四季起至2024年第二季陸續出現庫存回補訂單，包含中芯國際、華虹半導體、上海華力微、合肥晶合集成、聯電、世界先進、力積電等均獲急單。

然而，高通膨及高庫存陰霾，造成客戶訂單大多短暫而緊急，能見度極低。因此，TrendForce預估，晶圓代工廠產能利用率會在2024年第一季落底，至第二季起會隨著零星庫存回補急單而緩步復甦。