調降行動接續費 NCC促電信三雄再降資費

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NCC於22日委員會議通過調降2025～2028年合計共四年的行動通信網路語音接續費，逐年調降為每分鐘0.386元、0.366元、0.348元、及0.330元，每年降幅約5.2％，希望促成電信三雄再降行動語音資費。

市場人士分析，接續費調降能讓業者成本降低，但不一定完全反映在消費市場價格，然提供業者更多回饋資費的優惠空間給消費者卻是肯定的，而且會讓行動通訊市場更具競爭。

業界舉例，過去就有業者推出行動撥打市話或網外資費1分鐘1元的促銷價，或送市話、網外免費分鐘數等優惠，然台灣之星、亞太電併入台灣大、遠傳後，電信三雄齊喊市場走向「價值」競爭，願不願意進一步在資費「讓利」？仍有待觀察。

接續費是兩個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者（包括中華電、台灣大、遠傳電信）應支付另一方網路業者的費用，一直是電信業者訂定語音服務零售通信費時，必需考量的一項中間成本，倘有業者訂定過高之接續費，將迫使與其互連之業者，在訂定零售價時面臨無法競爭之壓力，最終亦將影響到消費者權益。

因此，國際標竿國家多將接續費納入管制，且以成本計價原則進行監理，透過接續費價格引導，使業者能持續投資最新、最具成本效率的網路來提供更優品質、更多元、更創新的服務，達成「促進業者競爭」及「維護消費者權益」等目標。

NCC自2010年實施接續費調降措施，以當年降至0.571元，2028年規畫降至0.330元來看，累計降幅約42.3％左右。

NCC表示，新費率預計自2025年1月起實施至2028年12月31日。根據我國電信業者2024年6月30日關閉3G語音網路之規劃，設定3G網路於2024年後關閉，以及電信網路於2024年VoLTE互連作為費率計算情境，並保留3G網路介接設備作為傳統TDM（分時多工，Time-Division Multiplexing）市話語音傳輸元件等條件進行試算。