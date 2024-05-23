蔡明忠：電信業邁向價值競爭

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台灣大合併台灣之星之後的首場股東會將於6月21日登場，董事長蔡明忠表示，兩宗電信合併案促動台灣電信產業邁向「價值」競爭新局，台灣大將藉由多領域的策略性投資，拓展5G生態系及新服務。

因獨立董事宋學仁辭任董事職務，加上大股東福記投資公司亦將辭任1席董事，台灣大股東會今年將辦理補選2席董事，含1席獨立董事。原台灣之星董事長林清棠擬出任台灣大董事，來源聯合會計師事務所所長賴冠仲擔任獨立董事。

公平會22日審議通過台灣大擬取得回歸線娛樂公司40％股權之結合申報案。台灣大表示，未來將持續擴大投資內容產業、並擴大與國際IP合作，加速台灣上下游文創產業與國際接軌，讓台灣軟實力更具競爭力。

回歸線娛樂公司是由智寶國際公司100％轉投資，而台灣大透過台灣大新創開發公司，目前持有智寶國際約23％股權。智寶為專業動漫遊戲IP開發及製作公司，已與多家世界知名企業建立長期合作關係，同時將台灣遊戲IP透過其發行推往全世界，於日本業界亦擁有深厚的人脈，台灣大藉由入股智寶以及回歸線娛樂兩家公司，擴大發展遊戲、及影視音產業的企圖心昭然若揭。

電商方面，momo富邦媒將透過mo幣合作案擴展生態圈。「好速」寬頻上網則擴大供裝區，目前已涵蓋全台超過八成家庭戶。

企業市場方面，台灣大已自主研發企業資安服務及企業專屬生成式AI服務，積極發展5G、物聯網、雲端、ESG解決方案。透過內部自主研發，台灣大已在資訊、數據研究、技術共取得14項專利。包含診斷電信網路設備、建立地理區域中用戶活動模型、偵測及抑制行動網路干擾等系統及方法、「反詐戰警」及「安心 Call」兩大反詐工具。

蔡明忠強調，目前是台灣電信產業5G發展的關鍵時刻，台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，向外拓展，加速發展「Telco+Tech」（電信+科技）業務。