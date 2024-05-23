綠色製造領袖！台積電推生態共融

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台積電致力打造科技與生態平衡，22日宣布啟動「Eco Plus!-生態共融計畫」，連結廠區周邊綠地與政府、民間團體資源，從棲地保育、物種復育及知識培力三大面向，深化推動生物多樣性行動。台積電人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅指出，做為全球領先的半導體公司，將擔起號召者的角色與責任，攜手產官學研之夥伴共同進行資源串聯與整合，未來進一步在全球營運據點展開類似計畫，全面實踐科技與生態共榮願景。

台積電致力成為全球綠色製造的領導者，自2022年第四季，台積電啟動營運廠區「自然與生物多樣性依賴及衝擊評估」，更於2023年提出《生物多樣性宣言》。今年台積電於國際生物多樣性日進一步啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」，針對長期以來的廠區周邊生態維護與稀有物種復育行動深化與展延，擴大串聯產、官、學等夥伴資源，在現有行動基礎上進行策略強化與效益整合，為綠色保育行動賦能。

何麗梅強調，台積電深刻了解自身對環境和生態保育承諾的堅持，將對整體產業供應鏈起到關鍵的促動作用。並期許未來，能在全球營運據點展開類似計畫。

從棲地、物種與知識培力等三大面向，加速推動生態復育與自然教育培力的積極實踐。計畫首發將以台中廠區周邊為起點，攜手觀察家生態顧問公司連結筏子溪與大肚山的破碎生物棲息地，推動友善農作、山林綠帶營造與廊道結構物切割改善、溪流藍帶友善管理等棲地營造與保護，完善淺山庇護傘。

在物種保育方面，除了長期進行的近自然林營造與稀有物種生態復育，本次計畫將新增納入巴氏銀鮈、環頸雉、草鴞、穿山甲、石虎、柴棺龜等六種瀕危物種保育，藉以穩固生物多樣性基礎；隨著氣候變遷的挑戰加劇，維護生態系統與自然環境成為邁向永續發展的重要關鍵。