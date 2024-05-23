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AWS澄清 未暫停輝達訂單

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外媒報導，亞馬遜雲端事業AWS已暫停訂購輝達的Grace Hopper晶片，並將原本訂單「全數」改成採購新一代的Blackwell晶片，引發投資人對於輝達人工智慧（AI）晶片需求恐暴跌的擔憂。但AWS立刻跳出來澄清，他們並未暫停任何輝達訂單。

全球最大雲端服務公司AWS發言人21日接受路透訪問時指出，他們並未暫停輝達目前市場上最先進晶片訂單，只是為了雙方即將進行的超級電腦專案，而決定採購輝達更新款晶片。

換言之，只有AWS與輝達共同打造的「Project Ceiba」超級電腦計畫，才會從Hopper換成Blackwell晶片。AWS將持續提供其他基於Hopper晶片打造的服務。

AWS發言人表示：「需要說明一下，我們並沒有暫停輝達的任何訂單。我們與輝達緊密合作，並共同決定將晶片換成效能更佳的Blackwell。」

輝達今年3月發表新一代Blackwell晶片，與前一代Hopper晶片開始出貨給客戶的時間相隔不到一年。輝達執行長黃仁勳當時表示，新產品在訓練大型語言模型方面的能力倍增。

AWS的說法與媒體先前報導有些差距。部分媒體指出，Hopper與Blackwell推出時間間隔很短，AWS暫停前者全數訂單並改訂新一代晶片是「合理決策」。

投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）本周發表報告指出，儘管各大科技巨擘承諾今年將砸下數百億美元打造AI資料中心等基建，但華爾街與投資人擔憂，輝達客戶可能暫緩採購以等待Blackwell出貨。

分析師預測，Blackwell晶片將於今年第四季開始交貨。花旗銀行分析師警告，AI晶片需求在這段時間可能出現暴跌現象。

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