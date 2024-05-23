台塑攜韓頂大 拚生技、新能源

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台塑企業宣布與韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST）簽署合作協議，旗下長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，將與KAIST成立全球產學研專案團隊，在生技及新能源領域展開緊密夥伴關係，並聚焦幹細胞、基因治療、儲能電池及車用技術等突破性先進研發，加速推動科研成果銜接技轉至產業應用端，台韓攜手締造更健康、永續的未來。

台塑企業管理中心常委及台塑生醫、台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台塑企業將與KAIST共同拓展生技及新能源領域，除加強產學合作及學術交流，未來重要計畫包括互聘教授、交換學生、舉辦研討會及整合資源，再透過跨國培育高階人才及研發成果進一步促進產業升級與技術創新，此項計畫不僅能激發彼此潛力與創意，更將成為台灣與韓國攜手在學術、科研、產業領域追求共榮卓越發展的新合作標竿。

KAIST為韓國頂尖大學，有韓國MIT（麻省理工）美稱，其工程及科技研究在國際享有盛名。台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜5月領軍長庚大學、明志科大、長庚醫院、台塑新智能、台塑生醫、長春藤生命科學公司，親赴韓國與KAIST簽署合作協議及深度互動，正式翻開合作新頁。

王瑞瑜指出，雙方生技方面擬聯手深化幹細胞、基因治療研究，發揮彼此優勢以創造加乘效果。例如長庚醫院成立將近50年具豐富臨床數據，為全台最大規模醫療體系，而KAIST在醫學研究有傑出成就但缺乏臨床環境，未來雙方互補後可望取得突破性進展，推動精準治療及全齡健康目標。

新能源方面，雙方理念一致要全力開發鋰電池、電動車、電源管理等新能源產業關鍵技術。台塑企業將在既有成熟基礎與KAIST儲能研究中心深入合作，提高電池技術及效率，發展更多元與高層次電池應用模式，以新科技驅動產業升級。

王瑞瑜此次也應邀出席KAIST講座發表專題演說，分享台塑企業創辦人王永慶創業精神及人生觀。王瑞瑜強調，創辦人堅持勤勞樸實態度及獨有管理制度，建造台灣石化王國，還成立學校與醫院，實踐奉獻社會理念，她是受創辦人啟發，致力推動台塑生醫預防醫學及台塑新智能新能源發展。