台塑董座林健男看好印度、東南亞基建商機

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台塑開拓新市場漸收成效，董事長林健男股東會年報分享表示，去年推展印度、東南亞、紐澳、土耳其、非洲及南美洲等市場，支撐PVC、LDPE、EVA、SAP、AN、MMA銷售逆勢增長。今年美歐通膨降溫，歐洲及其他新興市場經濟成長，抵銷美國及大陸不利影響，尤其印度、東南亞及墨西哥等企業投資與加速基礎建設，可望帶動石化產品需求增加。

林健男強調，去年專利獲證數53件，累計有效專利達319件。另透過整合貴重儀器中心和虛擬實驗室等資源，推動前瞻性複合材料研發，包括醫材、能源和綠色材料等，並開發減碳技術及朝產品材料可回收再利用方向進行，開發鹽水電解結合二氧化碳再利用系統技術、全材質PP耐寒服用料、消費後回收塑膠（PCR）應用、碳纖複材可回收樹脂及抗菌殼粉等綠色產品，擴大利基。

台塑「轉型」策略擬定海內外據點擴大部署，並與供應鏈策略結盟，開發新產品或擴展新應用，朝科技與醫療產業發展。

去年AN、MMA拓銷印度和歐洲等市場有成，AN銷售年成長30％，MMA躍進35％。吸水性樹脂（SAP）爭取美洲及非洲品牌大廠訂單，加上拓展大陸內需，銷售年增6％。PVC分散至澳洲、中東等市場，且受惠印度加大基礎建設需求，及差異化產品拓銷有成，全年銷量逆勢年增3.4％。

此外，台塑去年受惠大陸鞋材發泡料需求增加，太陽能模組廠開工率提升，加上寧波完成10萬噸去瓶頸工程，EVA銷售年增18％。HDPE、LLDPE因第三季乙烯價跌、美國子公司開拓中南美及歐洲市場，銷量年增3％、4％。

林健男指出，台塑繼完成PVC年產10萬噸去瓶頸工程，目前持續進行6萬噸PVC去瓶頸工程，預計2028年下半年完工。仁武醫材中心生產PVC、PE及PP等醫療級複合膠粒及天然抗菌材料，預計上半年完工；仁武碳纖廠A列年產1,600噸擴建，預計明年上半年完工。美國德州廠區1-己烯廠新建工程，預估明年底完工。