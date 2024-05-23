繼納智捷n7後，中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 再添利器

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裕隆三寶近期業績與新能源車布局

裕隆集團全面搶攻電動車商機，旗下汽車三寶22日於聯合法說會揭示重大進展，中華車宣布旗下MG品牌將於6月上市全新跨界電動車MG4，成為繼納智捷n7後台灣第二輛國產電動車。隨著n7在4月銷售封王、5月領牌進一步擴增，裕隆集團「統包」台灣唯二國產電動車款，展現問鼎國內電動車市場的高企圖心。

裕隆汽車表示，納智捷n7電動車4月領牌已逾千輛，5月繼續增量，每月平均將維持1,200～1,500輛的交車量，n7首波近萬張訂單預計於第三季底前交車完畢，近期也著手進行產能調整評估，希望加快滿足客戶需求。

裕日車也同樣說明，除已導入X-TRAIL與KICKS e-POWER等新能源車型，預計第三季再推出進口電動車ARIYA，目前預接單達130張。裕日車指出，為滿足後續電動車主需求，更已積極進行展間升級，至今年底前將有60個據點具備新能源車高壓電維修能力。

MG4作為第二款國產電動車，上市前即備受市場關注，中華車一改先前低調態度，22日法說會首度揭露將於6月上市，但考量其仍屬小眾市場，雖MG4在其他海外市場接受度高，但台灣上市初期銷量仍保守看待。

獲利部分，中華車則指出，電動車因電池等成本較高、且為搶市在定價策略也會較積極，因此毛利率會較一般油車低，但儘管單一車款毛利率較低，對公司獲利仍有正面挹注。

中華車指出，MG品牌車產能目前已經拉升至每月2,000輛以上，接下來在產能規劃上，會配合市場需求擴充，今年在MG銷量推升下，中華車維持旗下三品牌（三菱、CMC、MG）全年新車總銷6.6萬輛的成長目標。

至於n7目前交車狀況，裕隆指出，除5月交車量進一步放大，納智捷也已規劃將展開第二波預購，目前裕隆單班產能利用率約70％，已著手進行產能調整評估。

而隨著n7交車放量，裕隆說明，由於固定攤提也將下降，將有助於毛利率提升，第二季毛利率走勢正向。