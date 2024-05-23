裕隆發展多元品牌 國內供應鏈優先

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裕隆集團近年積極發展「開放平台、多元品牌價值鏈」，尋求更多機會，法人關心是否代理新汽車品牌進入台灣，裕隆22日表示，仍未有新進度可對外說明，但強調未來無論在授權生產還是自主開發車輛上，都仍將保持一貫國內供應優先的策略。

裕隆指出，目前集團除代理生產日系品牌車輛，亦是唯一擁有自主開發的台灣本土品牌和車款，帶動台灣汽車零部件產業技術升級發展。儘管持續尋求多元品牌機會，但致力於車輛零件供應上優先選用國內供應商，以最大限度的支持本地產業。

裕隆強調，集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌、多元發展為生態系注入動力，多年來投入上千億元開發自主品牌和車輛、培育汽車產業相關人才、帶動國內汽車供應鏈正向循環發展。

為尋求企業永續經營，裕隆表示，集團將持續針對消費市場的需求經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發、導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，同時兼顧台灣產業發展。

以中華車為例，堅持自主開發商用車，全新3.5噸電動商用車採取自主設計開發，範圍包括底盤、車身、動力系統、智慧座艙、ADAS、車聯網APP，在車輛零件供應上優先選擇與國內供應商合作，希望透過整車廠的自主設計開發，帶動台灣汽車協力廠的技術能力升級。

此外，為順應全球低碳節能趨勢，裕隆也指出，集團將會繼續致力於推動整合智造及低碳營運來布局多元事業，包括NISSAN與LUXGEN多品牌新車開發與整合智造、布建三義廠區太陽能發電裝置與相關製程改善以節能減排、運具電動化與無碳化、廢棄物減量循環再利用，目標每年持續節能減碳4.2％以上，同時也將持續發展儲能事業。