韓國鋼廠也不忍了 傳現代擬對陸鋼板提反壟斷

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自從美國宣布要對中國大陸進口鋼鐵、鋁加稅之後，愈來愈多國家跟進，近期傳出韓國現代鋼鐵也考慮對大陸進口鋼板提起反壟斷訴訟申請。

目前包括巴西、智利等國都已準備對大陸鋼品提告，越南也對大陸熱軋提起反傾銷調查，而美國更把301條款中對大陸進口鋼品關稅從原本的0～7.5％提高至25％。

大陸近年有許多低價鋼品外溢到世界各國，對於當地鋼鐵產業造成嚴重衝擊，導致鋼價欲振乏力，不過自美國總統拜登4月18日在匹茲堡拜票時宣稱將對大陸鋼鐵加稅之後，響應的國家似乎越來越多，南美洲的巴西、智利等國都已準備對大陸低價傾銷的鋼品提告，越南則對大陸熱軋提起反傾銷調查。

另外，墨西哥先是對大陸鋼釘課徵31％的臨時反傾銷稅，近日更對未與該國簽訂貿易協定國家的544種進口產品，徵收5％～50％的關稅，為期二年，由於大多數影響產品來自大陸，市場普遍認為就是針對大陸而來。

美國白宮則在15日正式宣布，根據301條款，把對原產於大陸的一些鋼鐵和鋁產品關稅稅率一口氣提高到25％。

有美國老大哥撐腰，韓國鋼廠也不忍了，由於低價的大陸板材湧入，令韓國現代鋼鐵與當地造船、鋼構業協商鋼板定價困難重重，因此傳出現代鋼鐵正考慮對大陸鋼板提起反壟斷訴訟申請。

而在國內部分，中鋼表示，目前持續掌握大陸進口鋼品動態並蒐證，只要是數量大增或持續增加的產品都會特別留意，時機成熟、資料齊全就會提出反傾銷調查。