大同總座沈柏延：六事業群 商機全面成長

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大同22日舉行法人說明會，總經理沈柏延以易經「升卦」變「泰卦」，來形容大同經營易手一千天，從小樹成長到大樹的過程，他指出，六個事業群每個事業群面對的商機都在成長，重電和新能源是大同成長的雙引擎，重電事業今年營收成長目標25％。

大同重申，自新團隊入主以來，已連12季獲利，在手訂單195億元，獲利能力穩定，財務結構健全。電力事業群的部分，發電、輸電、配電市埸商機約1,300億元，重電在手訂單突破百億元，投入變電所改建計劃電力工程訂單能見度至2032年，台電有17所待發包，預估商機逾300億元，大同力拚搶下三分之一訂單。

電力變壓器除在國內台電與民間產業取單外，並陸續投入日本、美國、東南亞等海外市場布局，可預期未來五年內市場需求仍相當旺盛，日前大同取得北美變壓器UL認證，全力爭取美國電力與配電級變壓器市場，力拚成為銷美變壓器大廠。

大同也積極拓展東南亞業務版圖，除原有泰國製造基地外，計畫在越南、印尼及泰國設立銷售據點，目前已在越南胡志明市設銷售據點，初期導入馬達、商業空調和重電設備，加深服務當地台商。

此外，大同也持續擴充產能，重電廠內部設備增設及產線配置調整，加上場地擴充，將再提升25％配電變壓器產能，外銷部隊進軍北美與越南市場；電纜廠新產線目前試俥中，預計第三季上線，可再增加69/161kV電力電纜線30％產能。

在新能源事業群方面，已將多數業務整合至大同智能，太陽能案場穩定成長，目前12.8GW，預計2025年目標20GW，電費收入穩定成長，今年可達18億元，綠電轉供潛在收益可達0.8億元，儲能系統應用容量、電動車充電樁等事業也都快速成長，未來也會整合創能、儲能，強化用戶端參與，發展虛擬電廠。