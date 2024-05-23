房價擋不住 北市2月實價登錄 價量齊揚

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台北市房市三大指標統計概況

房價漲勢Hold不住，台北市政府地政局22日公布2月實價登錄交易動態資訊，結果顯示「價量齊升」，住宅價格指數、住宅總價、住宅單價同步創新高，其中住宅價格指數月增1.43％、達122.25新高；每戶標準住宅總價1,937萬元、連二月超過1,900萬元，再刷新高紀錄；標準住宅單價每坪61.68萬元，連四月站穩6字頭，再度改寫新高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，以往台灣房市規律都是蛋黃區領漲，漲勢往外擴散後蛋白區才會跟漲。但2018年以來的這波新多頭，反而是蛋白、蛋殼區領漲，漲勢再往內傳遞到蛋黃區。觀察新北市第一環如永和、板橋、新店等地建案成交價8字頭、9字頭成為常態，與台北市蛋白區價差明顯縮小，外溢買盤回流之下，台北市房價獲得支撐，今年可能將出現12個行政區建案最高成交單價全破100萬元的盛況。

地政局這項統計指出，最近實價登錄資訊顯示，台北市2月住宅價格指數為122.25，月增1.43％、年增6.11％，每戶標準住宅總價1,937萬元，標準住宅單價每坪61.68萬元，三項價格指標都再度改寫新高紀錄。

全台北市、大樓、公寓、小宅的月線、季線、半年線趨勢均呈上漲格局。

其中大樓住宅價格指數最高達128.96，月升1.68％；公寓住宅價格指數114.25，較1月上升0.9％；小宅住宅價格指數117.56，較1月上升1.65％。

在交易件數方面，2月累計為751件，月增1.49％、年增6.22％；交易總額196.58億元，月減1.61％。2月交易總額196.58億元，月減1.61％、年增24.56％。

在台北市各行政區表現方面，有六區交易量增加、三區持平、三區減少。其中增幅最大前三名為士林、北投、南港，分別月增52.5％、43.86％、16％；減幅最大為信義區，月減41.18％。

至於各行政區交易總額，中山區以34.22億元奪冠，第二名為大安區30.12億元，第三名為內湖區24.7億元；總額最少為大同區，僅7.32億元，總額最高的中山區與最低的大同區差約3.67倍。