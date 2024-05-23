瞄準高回饋 刷卡繳稅大戶激增

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主要刷卡銀5月刷卡繳稅概況

5月報稅季進入尾聲，今年各家銀行配合報稅祭出的刷卡優惠，集中火力在爭取繳稅大戶，在高回饋率刺激下，主要發卡銀行大戶刷卡繳稅明顯提升，包括台北富邦銀繳稅逾千萬元的大戶今年成長4倍，台新銀行繳稅筆數年成長逾3成，且不少百萬元級以上繳稅大戶，預期刷卡繳稅效應將推升5月簽帳金額再創新高。

發卡銀行表示，今年各銀行刷卡繳稅方案並沒有太多亮點，不外乎免手續費、分期零利率等標配，但不同往年的是瞄準頂級卡大戶，祭出更高的現金回饋，明顯以搶占高資產族群為主要策略。

其中北富銀的信用卡繳稅方案，完成自動扣繳設定，不限繳稅金額可分3期或6期0利率；繳稅30萬元以上分12期0利率，明顯主打高資產族群靈活彈性運用資金，雖5月尚未結束，但據北富銀內部統計，今年繳稅逾千萬元的客戶，較去年同期成長4倍、繳稅超過300萬元也成長逾2倍。

國泰世華針對5月繳稅除規劃分期0利率外，針對財富管理貴賓更推出專屬優惠，據國泰世華銀統計至21日，綜所稅簽帳金額及繳稅筆數皆較去年同期成長二位數以上；玉山銀行主打綁定全支付繳稅最高1％回饋，其他卡別繳稅未滿100萬元0.2％現金回饋，100萬元以上0.3％現金回饋，一樣是鎖定高資產族。

台新銀行則祭出低門檻繳稅滿10萬元即可分12期0利率，但也同時提供多元金融服務搶攻頂級卡戶，目前統計繳稅筆數整體相較去年成長逾3成，且深受百萬元繳稅大戶支持；中信銀行去年靠繳稅大戶，6月單月簽帳金額衝破千億元，但今年大戶刷卡繳稅則尚未統計完成。

每年國人刷卡金額高峰都在報稅隔月，因為持卡人習慣最後刷卡報稅，帳款遞延到下個月，如去年6月刷出5,861億元、2022年7月有4,078億元，隨國人刷卡已成習慣，國銀單月刷卡逾3,000億元亦成常態，今年刷卡繳稅因各銀行爭搶大戶，可望再衝高簽帳金額。