飯店粽禮 瞄準新政府訂單

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為搶攻端午送禮商機，觀光飯店除瞄準公司行號爭取企業大單，近年更積極開發政府公部門機關團隊標案或訂單。惟今年因碰到大選，新舊人事未見明朗前，公部門均按兵不動宛如凍結，要俟新主管到任再做決定。隨520後新政府正式上任，觀光飯店把握倒數最後三周半時間，積極搶攻公部門採購端午節粽子或粽禮訂單。

據調查，端午節檔期政府部門採購粽禮的業績，在觀光飯店粽禮銷售占比其實不大，如台北君悅僅占1％，台北晶華約10％。同時，政府採購粽禮預算比一般公司行號低，約是定價75折甚至6折。然而基於「不無小補」、「提高品牌能見度」及「怎知道那天會不會有超級大單」等因素，有心觀光飯店仍會積極爭取政府公部門訂單，「至少要爭取到提供試吃機會」。

觀光飯店爭取公家機關節慶節禮盒採購訂單，各有一套作業標準，如台北君悅酒店有專職負責政府通路部門的餐飲部與業務部同仁爭取，台北晶華酒店則透過長期與政府單位有業務往來的合作夥伴聯繫窗口進行試吃，同時也由飯店業務持續開發不同局處及部會，爭取粽禮訂單。

台北君悅酒店表示，觀光飯店欲成功爭取政府部門訂單，除酒店負責與政府聯繫之銷售窗口平時要有良好之合作關係，亦需關注政府招標及採購平台公告的最新資訊，與確保備妥參與資格，如營業執照、食品生產許可證等。台北君悅指出，如果是標案，則至少要二～三個月前就要開始提案準備，通常會有公開評選會日期進行現場評比。勝出關鍵，除味道與包裝外，「CP值才是得標關鍵」。