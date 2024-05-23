券商拓新路 進擊全方位信託服務

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金管會近年來推動信託2.0全方位信託計畫，並開放證券商可與銀行相同提供金錢信託及有價證券信託多元信託服務，以滿足客戶對人生財務規劃需求，統計今年4月底金錢信託和有價證券信託合計資產規模達2,474億元。

證券商自98年開始從事財富管理信託業務，藉由在投資專業上的強項提供客製化的投資理財型信託商品；鑒於信託具有財產管理、交易安全、安養照護及家族傳承等多面向功能，現在財富管理已不再只是重視資產的增值，而是提供人生不同階段生活面向所需的財務規劃。

證券商多年來深耕信託業務，信託資產規模及累積有效開戶數皆穩健成長，為了響應信託2.0回應社會需求，因應退休安養議題，針對高齡客戶追求資產報酬、資產保全、退休安養及資產傳承等需求，目前也有證券業者聚焦長期持股族群，以其擅長之有價證券業務為基礎，創新運用有價證券信託提供跨平台整合服務，為客戶量身訂製整合型資產保護管理信託計畫並提供安養費用的給付功能，讓有價證券信託亦具有安養信託的功能。

證券業者表示，以往證券商大多較專注於有價證券投資及籌資相關業務，近年因應高齡社會趨勢，已陸續將資源積極投入至拓展信託業務，蓄勢待發開辦全方位的財富管理信託業務。

證券商具有專業產品設計能力、良好的客戶關係，將由客戶角度出發，結合金融科技數位發展，持續創新服務，運用信託的信賴託付功能，協助客戶進行資產保護、股權傳承、建立預防高齡客戶受詐騙及失智的保護機制。

在高齡化、少子化的社會趨勢中，證券商將提供滿足不同生活面向的信託商品，以優質的資產配置及全方位的信託服務，完善國人在不同人生階段的理財規劃，達到資產穩健成長、永續傳承的目標。