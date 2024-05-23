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文／周俊吉■信義房屋創辦人

5月初的政大公企中心清風徐來，陽光灑在二樓的流光中庭，錯落有致的光影點綴著中庭裡大小攤位，耳邊響起不同語言的嗡嗡交談聲，一如B型企業運動風靡全球般地生氣盎然；一牆之隔的國際會議廳正舉辦著，由政大商學院信義書院偕同台灣B型企業協會主辦的「Building Better Business企業進化」中小企業ESG國際論壇。

■B型企業就是一種 better business

當日特地邀請了英國劍橋賈吉商學院（Judge Business School of Cambridge）信義講座教授孟睿思（Christopher Marquis），同時也是《企業進化》（英文原名為《Better Business》）作者來台分享。承蒙台灣B型企業協會的大力支持，擴大邀請亞洲區會員前來共襄盛舉，使得當日會場呈現出環太平洋地區B型企業的多元樣貌。

筆者多年前曾在英國劍橋大學捐贈一筆學術基金，希望培養投入大中華區經營管理研究的頂尖學者，而Chris正是我們現任的信義講座教授（the Sinyi professor of Chinese Management）。他的經歷相當令人驚豔，大學念歷史、碩士改念MBA，曾在JP Morgan工作過幾年，接著走入學術界、取得社會與管理學博士後，陸續在哈佛商學院、康乃爾大學S.C.詹森管理研究學院任教，新冠肺炎疫情前也長期擔任中國多所頂尖大學的講座教授。

可能是因為如此跨域的人生經驗，讓Chris得以一種更寬廣的社會人文角度來觀察企業，特別在企業策略、社會創新、企業家精神與永續發展等領域，這種濃濃的Chris色彩在這本書中展露無遺，字裡行間充斥著對資本主義追求利潤極大的失望，及對企業能夠、也必須改革資本主義的無比期待，而這希望的星星之火自民間自發成立的B型實驗室開始，至今已遍布全球、甚至擴及到每一個人，透過「倫理消費」來影響企業。

筆者認為以「企業進化」來詮釋Better Business實為神來之筆，因為不只晚近出現的B型企業是一種better business，其他有志於追求永續／ESG的既存企業，又何嘗不是一種企業進化？

如果我們拉長時間來看，企業進化史雖然短暫、仍不脫歷時漫長的生物演進脈絡，但兩者間存有關鍵的絕對差異－主動性。生物演進史多半是由於若干（或突變）物種意外可以適應客觀環境改變，像是小行星撞擊地球造成恐龍大滅絕後，只有小型哺乳類動物能在劇變下存活，屬於被動式的物競天擇；但現階段追求進化的各家企業中，則有相當比例是自發希望世界可以因為有它們的存在而更好。

■企業要將重視社會與環境等思維植入DNA

因為主動，所以竭盡所能。這樣的社會運動不斷匯流、融合，並逐漸重塑我們的日常生活，特別是在資訊日新月異、光速傳播的當下，存心漂綠或倡議空洞承諾的企業，很容易招致消費者的反彈或抵制，益發使得「企業進化」日趨成為商業世界中主流的新常態。

不過，筆者更想強調的是，並非每家企業都需要成為B型企業，只要每家企業都能像B型企業，在日常營運的每一刻兼顧利害關係人權益，將重視社會與環境等思維鐫刻進入企業經營的DNA；誠如我向來信仰的「企業倫理」－以企業為主體，針對各利害關係人從事合宜行為、建立適當關係，以實踐企業社會責任。如此才能推翻股東至上主義，讓企業的存在帶動整體社會、國家、甚至地球，進入共生共榮的正向循環。

換言之，也許我們可以將Chris在書中鉅細靡遺呈現的B型企業運動，視為一種範疇更為寬廣的企業進化思潮，尤其是陸續有中大型、甚至是跨國企業競相響應追求永續，歐盟更是不斷透過立法具體規範並要求企業投入ESG領域，一波波來自政府、消費者與投資機構的殷殷期待與壓力，相信應能加速推動並強化企業進化的力道，大步邁向一個你、我心嚮往之的better future。