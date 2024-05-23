台股ETF換股大戲背後

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過去20年很少人關注台股ETF成分股調整，但近二年變得很不一樣，數檔台股ETF在5、6月密集換股，重量級ETF代表數千億元資金大挪動，換股大戲開演之前，市場人士均認真地研究或打探成分股增減，因為只要「猜對」標的就有利差可賺。甚至有投顧老師更以教如何吃「00940」豆腐，號召會員共襄盛舉！

元大台灣價值高息ETF（00940）指數上市後在5月17日第一次調整成分股，是股市投資人關注的大事，在調整日當周，市場即開始追蹤投信買賣超，猜測00940中可能被加減碼的標的。如00940成分股中上海商銀、統一、寶成等數檔個股從14日被投信減碼，市場即猜測這些個股可能是00940刪除的標的之一。17日換股名單公布，還真的被猜對了！

類似上述情況，在5月交易日持續上演，00940規模逾1,850億元，只要持股變動1％，就是18億元的資金進出，值得留意的事，00940成分股不管是新納入或者遭刪除，在公布新成分股當（17）日甚至出現「土洋對作」或「你丟我撿」的情況，似乎該檔ETF也被外資吃豆腐。

00940上市後規模雖從1,752億元膨脹至4月底時的逾1,850億元，股價卻從上市即「破發」至今，該檔ETF受益人期待價格可以快快站上10元，但始終事與願違，價格一度跌到9.26元，下跌過程仍吸引不少買盤進場抄底，加上ETF定期定額單位數持續增加，使規模還不停擴增中。

依一般ETF換股規定，在換股公告前三天後三天為經理人換股期，經理人可以在這期間內行動，何時換股完成，則是各家內部投信彈性操作的空間。過去台股ETF規模不大，換股還不至於「撼動」台股走勢，然數檔台股ETF加總規模已來到8～9千億元，未來在這些台股ETF換股季將會周期性引起股市騷動。

業者人士私下表示，即使ETF選股標準是公開的，然而誰先得知換股標的就有機會先得利。除投資人追逐換股標的外，監管單位應嚴肅地看待每一次台股ETF的換股大戲！