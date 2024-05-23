英通膨減速放慢 降息再等等

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英國4月通膨率雖是近三年來首度跌破3％創新低，但降幅不如預期，市場對英國央行（BOE）6月首次降息的期待憑添變數，交易員預估BOE下月啟動寬鬆的機率跌破2成。

4月通膨報告22日出爐後，貨幣市場交易員預測英央6月20日例會降息的機率，從當天稍早的50％大砍到只剩15％，8月降息機率也自70％驟減至40％。

英央6月降息希望渺茫，英鎊周三應聲走揚，曾觸及1.2761美元的兩個月高點，之後漲幅收斂為0.16％，來到1.2730美元。英鎊兌歐元也升至兩個月新高。

英國國家統計局（ONS）周三公布，4月整體消費者物價指數（CPI）年增率，自3月的3.2％降為2.3％，不僅寫下2021年7月來新低，也是這將近三年來首度跌破3％，也接近BOE的2％目標，但仍超出《路透》調查經濟學家預測的2.1％。

4月整體CPI月增0.3％，還是比預估的月升0.2％來得高。

剔除能源、食品、菸酒不計的核心CPI年增率，由3月的4.2％跌至3.9％，月增率為0.9％，高於預測的年增3.6％、月增0.7％。

至於英央緊盯的關鍵指標、占英國經濟很大比重的服務業通膨，年增率自3月的6％微幅放緩到5.9％，超出《路透》調查及英央預估的5.5％。

能源價格走跌，英國整體通膨率劇降在意料之中。英央決策者暗示有意在夏季降息後，投資人轉而聚焦核心通膨與服務業通膨，但BOE官員強調降息時間要視最新經濟數據而定。

英格蘭特許會計師協會經濟學部門主管提魯（Suren Thiru）指出，核心通膨和服務業通膨「令人失望」，「對基本通膨壓力的疑慮揮之不去，意味6月降息機率微乎其微。」

凱投宏觀首席英國經濟學家達里斯（Paul Dales）表示，最新通膨數據讓英央6月降息可能性幾近於零，「連8月降息都被打上問號」，服務業通膨仍偏高是主因。