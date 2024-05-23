出口乏力 日4月貿易收支轉虧

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受汽車和晶片製造設備帶動，日本出口連續五個月擴張，但中國等主要貿易夥伴需求疲軟下，增幅遜於預期，同時原油漲價及日圓劇貶拉大進口增幅，4月出現兩個月來首見的貿易赤字。

日本財務省22日公布，4月出口年增8.3％至8.98兆日圓，增幅較3月的7.3％擴大，但不如《路透》調查經濟學家預期的11.1％，歸咎於主要市場中國經濟復甦蹣跚。

進口也是年增8.3％達9.44兆日圓，增幅雖不及預期的9％，但遠大於3月的4.9％。日本4月貿易收支因而由3月盈餘3,665億日圓，轉為赤字4,625億日圓。

4月日本汽車出口成長17.8％，半導體製造設備出口勁增28.2％，晶片在內的電子零件出口增加20.4％。上月進口原油增長13.1％，進口飛機增幅達293.7％。

從出口目的地來看，在汽車和晶片製造設備需求提振下，上月日本對主要貿易夥伴中國出口增加9.6％，雖是連五個月成長，增幅相較3月的12.6％收縮。

受惠於汽車與相關零件需求，對另一大貿易夥伴美國的出口，增幅略為放大到8.8％達1.8兆日圓。整體來看，日本對亞洲和歐盟出口呈現兩樣情，前者有9.7％增幅，後者萎縮2％。

穆迪分析（Moody’s Analytics）資深分析師安格里克（Stefan Angrick）評論指出，今年初的汽車工廠關閉及地震災情，影響日本製造業產出，此外還遭到紅海航運危機與大宗商品價格波動的逆風吹襲。

但穆迪分析預期，隨著生產線停擺衝擊消退，日本的產能和出貨可望在未來幾個月逐漸回溫。而內需疲軟及日圓走貶抑制進口下，日本貿赤料能縮減。

日本決策者原本寄望強勁出口抵銷低迷的內需消費，但主要貿易夥伴中國經濟不振拖累日本出口。日本政府也指望企業加薪及通膨穩定支撐經濟，這是日本央行緊縮貨幣政策的先決條件。