不畏使用率下滑...川普搶選票 接受加密幣捐款

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根據美國聯準會（Fed）的年度家庭財務調查顯示，2023年美國民眾對加密貨幣的興趣下降，只有7％的成年人持有或使用加密貨幣，較前一年低了3個百分點。

另一方面，美國總統候選人川普的競選團隊21日宣布，將開始接受加密幣捐款，此為川普吸引幣圈選票的最新計畫。

競選團隊透過聲明稿表示，川普是金融科技創新的支持者。

聯準會在去年10月20日至11月5日調查11,400個家庭，發現僅有7％的成年人在調查期間的前12個月持有或使用加密貨幣，比率低於2022年的10％和2021年的12％。

調查發現，在握有加密貨幣的美國民眾當中，大部分是買進或持有加密貨幣作為投資。只有1％的民眾將加密貨幣用來購物或是付款，比率低於2022年的2％。

值得一提的是，調查期間正值加密貨幣價格陷入愁雲慘霧。比特幣價格在2022年底曾跌破16,500美元，不過今年3月便觸及歷史新高近74,000美元，目前位在69,763美元左右。

川普的競選團隊在官方網站發布公告，表示將開始接受包括比特幣、以太幣、瑞波幣、狗狗幣和柴犬幣在內的多種加密幣捐款。加密貨幣的捐贈限制和揭露要求，將依照聯邦選委會規定。

川普逐漸將自己塑造為加密幣友善的候選人。川普在5月稍早被問到如何阻止加密貨幣公司從美國出走，他表示，「如果我們打算擁抱加密貨幣，就必須讓他們留在美國。」 接受加密貨幣為川普吸引幣圈選票的最新行動。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，幣圈人士多為年輕男性。