AI、綠能搶貨 銅價多頭續燒

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受惠人工智慧（AI）和全球能源轉型令銅需求不斷增加，銅價迭創歷史新高，紐約期銅21日每磅更漲破5美元大關，再創新天價。專家並表示，由於環保要求嚴格，礦商不容易開新礦而難以增產，供應不足問題恐會持續數年。

紐約銅期貨21日每磅逼近5.2美元創新高，22日盤中雖拉回下跌逾2％報4.9915美元，今年迄今漲幅仍高達30％。專家並認為各種利多能繼續支撐銅價。

紐約期銅今年來走勢

市場預期聯準會降息令美元轉弱，讓以美元計算的銅價相對變高，加上全球最大銅進口國中國經濟有回升跡象，是銅價近期創新高因素之一。

但AI和能源轉型才是長期推動銅價重要力量。銅具極佳導電性，凡跟耗電有關設備都會使用銅。AI需要大量數據中心來運算和提供服務，數據中心從電子連接器、匯流排到電力電纜等不同電力應用都依賴銅。

AI是吃電怪獸，像Constellation Energy和NextEra Energy等電力公司，因數據中心電力需求攀高而調升今年獲利預測。電力公司為此不斷投資發電與供電設施，所使用電纜和線材都需要大量銅。

Gavekal Research分析師Tan Kai Xian指雲端運算和能源轉型，推動銅價跟公用事業股價一起走高。投資人買進公用事業股的理由不再單純是高股息而是看好其成長前景。

在能源轉型下，從電動車到包括風力發電等再生能源都依賴銅。在銅價創新高之際，投資人積極買進讓礦商股價今年來急漲，專家並認為後市仍看多。

摩根大通認為銅需求有增無減，像力拓、嘉能可和巴里克等礦商會透過併購來壯大實力。

礦商Almonty Industries執行長布萊克（Lewis Black）指銅供應問題讓人憂慮。因「環保、社會責任、與公司治理」（ESG）而來的各種限制，礦商愈來愈難開礦而令銅價長期走高。

他說從汽車、航太到營建等產業的銅需求量仍未回到疫前水準，使礦商無意投資開礦來增加供應。標準人壽安本（Abrdn）ETF投資策略部經理米特（Robert Minter）說，不管銅價表現如何，由於供應增長緩慢，未來幾年銅市會供不應求。

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