沾AI光 電力商Vistra股價漲幅勝輝達

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人工智慧（AI）帶動龐大的電力需求，向來以穩健著稱的公用事業類股搭上AI列車，展現出凌厲漲勢，能源公司Vistra今年來股價漲幅甚至超越AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）。

開發AI技術促使科技巨頭設置更多資料中心，電力公司負責為吃電怪獸資料中心提供電力，成為投資人押注的標的，運勢跟著水漲船高。

在標普500指數11大類股中，公用事業類股在過去3個月勁升18％，表現傲視群雄。資訊科技類股同期以11％漲幅緊追其後。

標指今年漲勢最強勁的5檔個股，其中有3家是電力供應商，德州的Vistra今年暴漲145％，就連受到投資人熱烈追捧的輝達93％的驚人漲幅也相形失色。此外，Constellation Energy今年來股價勁升90％。

電力公司股價攀升有部分歸因於從2023年的低迷反彈，但也反映市場越來越相信，美國經濟能夠挺過高利率，以及對AI的信念增強。投資人或許很難意料到穩定配息的公用事業類股，能擠身高本益比之列，與其他爭奪AI領導地位的晶片類股和科技巨頭齊聚一堂。華爾街逐漸相信，電力類股在新資料中心的推動下將繼續走高。

長期投資公用事業的Reaves資產管理公司總裁巴特雷特（John Bartlett），如今開始將焦點轉向雲端巨頭亞馬遜、Alphabet和微軟的AI開發計畫。他表示，這是投資人應該關注的方向，以觀察電力需求變化。

根據花旗預測，資料中心占美國整體電力需求比重，將由目前的4.5％攀升至2030年前的10.9％。若是電力需求一如外界預期，意味著需要更多發電廠、傳輸線和其他基礎建設，相關製造商將一併受惠。