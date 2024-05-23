Comcast推串流套餐 親民價搶客

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隨著傳統有線電視市場持續萎縮、串流影音競爭加劇，有線電視巨頭Comcast為搶占收視大餅，21日宣布推出囊括網飛（Netflix）和Apple TV＋的串流媒體組合包，且月費只要15美元（約新台幣488元）。

Comcast名為StreamSaver的訂閱組合預計29日將在美國正式上線，內容包括Peacock高級方案、含廣告的網飛標準方案、和Apple TV＋。其Xfinity網路用戶還可以選擇月付30美元的方案，同時訂閱其最新服務「NOW TV」，額外瀏覽40個以上的串流頻道。

Comcast有線電視業務執行長華生（David Watson）表示，新組合包StreamSaver是「寬頻的夥伴」，可為旗下Xfinity網路和電視用戶省下超過3成的費用，也就是每個月省下至少8美元。

若將StreamSaver組合包中3項服務的訂閱價格分開來看，含廣告的Peacock高級方案為月付5.99美元，且7月份將漲價至每個月7.99美元；網飛含廣告的標準方案費用為每月6.99美元；Apple TV＋標準方案價格則為每月9.99美元，加總起來月付至少要23～25美元。

另一方面，StreamSaver涵蓋的影音內容相當豪華，網飛及Apple TV＋最大的特色便是原創影劇節目和電影，加上Peacock擁有英超聯賽、FIFA世界盃、高爾夫等，甚至是即將到來的2024巴黎奧運轉播，都不須額外訂閱其他服務。

華生表示，「StreamSaver可說是揮出一支全壘打，同時滿足頂級娛樂及體育賽事的付費觀眾。」

各家串流爭相強強聯手並祭出價格折扣戰，以吸引謹慎使用和支付個人服務的用戶。此外，隨著串流媒體訂閱價格持續上漲，組合包可能會成為留住付費觀眾的關鍵。

像是娛樂巨擘華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）與迪士尼（Disney）聯手，日前預告將在夏天推出含Disney＋、Hulu及Max的串流服務組合，定價尚未公布。