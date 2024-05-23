縮減串流內容 皮克斯大刀裁員14％

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在母公司迪士尼（Disney）擬削減成本以及減少獨家串流內容數量之際，美國知名動畫公司皮克斯（Pixar Animation Studios）將裁員約14％。

此消息最初由《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）揭露，該報導提到這將是皮克斯歷來最大規模裁員。

消息人士透露，迪士尼領導層數月前就通知皮克斯員工即將裁員的消息，此次約175名員工受影響。皮克斯先前招聘動畫師和其他職員，為要協助製作動畫影集《Win or Lose》作品。這部規劃8集的動畫內容講述一個中學壘球隊的故事。

一位知情人士指出，此次裁員顯示皮克斯未來可能不再投資製造僅供串流的系列作品，將專注於製作劇情長片（feature film)。此外，皮克斯工作室可能會繼續為迪士尼＋製作一些短片等其他計畫。

迪士尼執行長伊格（Bob Iger）近幾個月曾表示，該公司將減少內容支出，試圖打造產量更少但卻更優質的作品和電影。迪士尼先前已承諾投資人自家串流事業在9月底以前達到損益兩平，近來在盈利方面已取得顯著的進展。迪士尼最近一季財報顯示，串流娛樂事業獲利4,700萬美元。包括運動、串流部門在內的直接面對消費者（DTC）事業上季雖然虧損1,800萬美元，但與前一年同期虧損6.59億美元相比已有改善。

迪士尼在2006年斥資74億美元收購皮克斯，該動畫工作室曾打造《超人特攻隊》、《海底總動員2：多莉去哪兒？》、《路卡的夏天》與《腦筋急轉彎》等膾炙人口的電影。此次裁員前總員工數約1,300人，以裁撤14％的人力換算，約175名員工將丟掉飯碗。