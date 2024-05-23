陸反擊 擬提高歐美車關稅

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近期中美歐針對汽車產業過招

在中國電動車（EV）崛起並強勢「出海」下，中國、美國、歐盟圍繞著汽車產業的角力戰日趨升溫。在歐盟今夏或對中國提出電動車反補貼關稅，以及美國日前將中國電動車進口關稅調漲3倍至100％後，為謀反制，傳出中國有意調高部分歐美進口汽車臨時稅率，最高將達25％。

綜合外媒22日報導，歐盟中國商會（CCCEU）21日發布新聞稿指出，中國政府可能考慮提高從歐盟、美國進口的大型引擎汽車臨時關稅至25％。近日，中國官媒剛引述專家建議提高2,500c.c.以上引擎進口汽車的臨時稅率，並提到WTO規則允許對進口車輛徵收最高25％關稅。

該商會強調，中國此一行動是考慮到近期事態的發展，例如美國拜登政府14日宣布，針對中國進口的電動車、鋰電池、太陽能組件、半導體等七大項徵收高額關稅，電動車關稅更自25％大幅調漲至100％；另外，歐盟暑期準備針對中國電動車的反補貼調查，採取關稅措施。

報導稱，目前中國汽車出口遠多於進口，且差距正在擴大。中國海關資料顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，年增57.9％，已躍居全球最大汽車出口國。其中，出口155萬輛電動車，63.8萬輛銷往歐洲，5.2萬輛銷往北美。

相較之下，去年中國進口汽車下滑8.9％至不到80萬輛，創下自2011年來新低，包括共進口2,500c.c.以上引擎汽車25萬輛，約占進口車總量的32％。另外，中國進口車庫存係數近年也持續走高，從2016年至2021年的3個月左右，上升去年的平均4.9個月。

這些年歐洲車商一直將中國視為最重要的海外生產基地與市場，營收與獲利上高度依賴中國，但疫情爆發期間中國電動車快速崛起，並鎖定歐洲、美洲市場為重要出口地，引發美歐傳統汽車強權緊張，去年以來頻頻針對中國汽車補貼、違反市場原則、產能過剩等問題出招，或對中國車企施以關稅制裁。

本月初，中國國家主席習近平訪問歐洲期間，他曾力圖勸阻歐盟不要走上與美國相同的道路。先前美國政府已經放話將對中國進口商品施加高額關稅，此舉引起中國關切，並擔憂做為美國盟友的歐盟可能會跟進效仿。