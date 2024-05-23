兩度觸發臨時停牌 陸超長期國債首掛 急升25%

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大陸今年首期超長期特別國債推出以來，成為各界關注焦點。20日該檔國債在一級市場掀起搶購熱潮，22日二級市場交易首日，買氣持續延燒，盤中最高上漲25％，更兩度因快速上漲觸發臨時停牌。

大陸今年擬發行1兆元的超長期特別國債。首檔規模400億元、30年期的超長期特別國債於5月17日發行，中標利率2.57％，20日完成分銷繳款後，22日以「24特國01」的名稱在上交所上市。過往大陸發行的國債多為7～10年期居多，這不僅是史上第五度發行特別國債，加上年期罕見，大陸財政部公告發行時程後，引起市場密切關注。

澎湃新聞報導，該檔國債僅在20日當天可允許符合條件的個人投資者向銀行購買，銷售情況相當火爆，部分銀行才剛剛開售，額度就迅速售罄。

狂熱買氣一路延燒，「24特國01」22日以每張100元價格在上交所開盤，僅交易10多分鐘，價格火速飆漲逾13％，觸發臨時停牌。上午10點恢復交易，價格繼續上漲，在10點9分來到125元，等於大漲25％，觸發第二次臨時停牌。15點27分再度恢復交易後，市場轉趨冷靜，終場小漲1.3％收101.3元。

值得注意的是，專家指出，若以盤中最高上漲25％、價格125元計算，代表該檔國債殖利率從2.57％降至1.5276％。另外，Wind數據顯示，相較於一般投資者瘋狂炒高行情，以機構投資者為主的銀行間市場波動相對較小，盤中該檔國債的殖利率報價為2.571％，略高於票面利率，代表成交價低於100元。

對於市場火熱行情，監管單位22日晚間表示，後續其將密切關注「24特國01」的交易情況，如發現存在個別投資者違規拉抬或者自買自賣等異常交易行為，將依規快速查處。業內人士分析，該超長期特別國債的短期價格波動不具有代表性，超長債投資仍需保持審慎理性。

此外，大陸財政部22日公布將在24日發行20年期的超長期特定國債，規模同樣為400億元，預計27日進行分銷、29日上市交易。另外，6月14日將發行50年期超長期特別國債，規模尚未公布。市場是否延續追捧熱情，值得關注。