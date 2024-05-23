陸推產業升級 每年衍生不良貸款2.2兆元

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國際投行摩根士丹利最新報告指出，大陸持續推動產業升級，將於2025至2027年的三年間，為銀行帶來每年高達人民幣（下同）2.2兆元的不良貸款，但仍處於可控範圍。

觀察者網報導，大摩報告指出，大陸在全球製造業的市占率雖不斷擴大，但在貿易緊張局勢加劇下，市場對於大陸的工業生產者物價指數（PPI）負增長和工業投資高增長帶來風險的擔憂日益加劇。

大摩估算，大陸的供給側改革將於明年見效，工業信貸增長合理化，屆時製造業信貸中面臨風險的比例估計約為10％。在此情況下，銀行在2025至2027年需要消化的製造業風險信貸約占總額的3.3％，即每年不良貸款2.2兆元，高於正常的年度風險消化額度。

不過，大摩指出，相對於已實現的產業升級水準，上述風險成本仍處於可控範圍，尤其經歷過去幾年的整頓，官方已顯著降低房地產和地方政府融資平台等相關信貸的風險。但大摩也提出，若是過度投資的情況維持到2027年，持續的低利息水準將成為另一個值得關注的風險。

值得注意的是，大陸資產管理公司中國東方資管20日公布的「中國金融不良資產市場調查報告」顯示，大陸經濟受疫情、地緣政治衝突、房地產市場調整等多重因素影響，面臨多重壓力，金融機構資產品承壓，預計今年不良資產規模將持續增長。

報告指出，商業銀行關注類貸款轉變不良貸款的比例，從2022年的20％升至2023年的30％。報告還稱，商業銀行處置不良貸款的緊迫性增強，但處置難度有所提高。主要是兩大原因：一是商業銀行推出的不良資產包品質下降，市場接受度有限。二是投資者對經濟前景並不樂觀。接盤不良資產後能否在二級市場順利處置並達到預期收益，都存在很大不確定性，市場交投自然降溫。