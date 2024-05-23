全球對沖基金 連四周增持陸股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據代表外資動態的北向資金流向，以及國際投行追蹤的數據顯示，全球資金配置大陸市場的熱情升溫。高盛近日報告指出，海外對沖基金已連續第四周增持大陸股票，並且在過去八周內，海外對沖基金有七周買入陸股。

東方財富網顯示，截至5月22日，北向資金自2月以來連續4個月淨買入陸股，2024年以來合計淨買入金額達到人民幣（下同）959.9億元，超過2022年及2023年全年淨買入額（900.2億元、437.04億元）。

財聯社報導，高盛表示，大陸股市進入技術性牛市（從近期低點上漲超過20％）的可能性為60％，未來六個月的平均潛在最高報酬率為35％。另外，未來12個月MSCI中國指數的潛在上漲空間在牛市、基準、熊市情境預測下分別為25％、8％、-13％，反映出即使出現政治風險，大陸市場的風險報酬率看起來也不錯。

高盛指出，與幾年前相比，陸股對於中美雙邊局勢的敏感度減弱，主因是市場對這些風險有更好的理解與定價，這也解釋了為何美國總統拜登14日宣布提高一系列大陸進口產品關稅後，陸股仍保持強勁趨勢。

上證指數、深證成指、恒生指數22日分別收漲0.02％、漲0.12％、跌0.13％，近一個月分別累計上漲4.52％、5.55％、14.06％。

諮詢機構GlobalData TS Lombard於17日發表報告顯示，陸股的估值目前與新冠疫情前的平均水準大致一致。考量到火熱的東南亞市場已經接近獲利了結的階段，價格相對較低的陸股顯然十分具有吸引力。投資者重返陸股的趨勢已增強，並且可能持續下去。LPL Financial策略師Adam Turnquist稍早也判斷，陸股的牛市將會持續。